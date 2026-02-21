Vũng Tàu: Cứu thành công 17 trường hợp gặp sự cố khi tắm biển

Ngày 21-2, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu, từ 27 Tết đến 17 giờ ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, phường Vũng Tàu ghi nhận khoảng 190.000 lượt khách tắm biển; an ninh trật tự, an toàn bãi tắm và mỹ quan đô thị được đảm bảo ổn định. Theo đó, lượng du khách đổ về các bãi tắm trên địa bàn tăng mạnh từ mùng 2 Tết và đạt đỉnh vào mùng 4 Tết.

Cụ thể, ngày 27 Tết (14-2) ghi nhận khoảng 2.100 lượt khách tắm biển; 28 Tết 2.300 lượt; 29 Tết 1.500 lượt. Bước sang mùng 1 Tết, lượng khách tăng lên 6.500 lượt.

Lượng khách tắm biển Vũng Tàu đạt gần 200.000 lượt trong dịp Tết

Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết là giai đoạn cao điểm. Ngày mùng 2 (18-2) có khoảng 33.000 lượt; mùng 3 (19-2) khoảng 38.500 lượt; mùng 4 (20-2) tăng lên 66.000 lượt, mức cao nhất trong dịp Tết năm nay và đến 17 giờ mùng 5 Tết (21-2) ghi nhận thêm 40.100 lượt khách.

Song song với công tác đón khách, lực lượng chức năng duy trì ứng trực, đảm bảo an toàn tắm biển. Trong dịp này đã cứu vớt, đưa vào bờ an toàn 17 trường hợp gặp sự cố khi tắm biển, riêng mùng 5 Tết có 11 trường hợp bị sóng cuốn ra xa tại khu vực Bãi Sau.

Tại khu di tích Hòn Bà, ước tính có khoảng 1.500 lượt người dân và du khách đến tham quan, viếng lễ trong những ngày đầu xuân.

Đường Thùy Vân đông nghẹt xe cộ

Để giữ gìn mỹ quan đô thị và trật tự công cộng, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, nhắc nhở 25 trường hợp buôn bán hàng rong tại khu vực công viên, bờ kè và Tháp Tam Thắng; nhắc nhở 55 trường hợp ăn uống, tụ tập ăn nhậu tại công viên và bãi biển; đồng thời nhắc nhở 64 trường hợp không tắm biển ban đêm, quá thời gian quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn hỗ trợ tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao an toàn 15 trẻ lạc cho gia đình trong lúc vui chơi tại bãi biển.

Rất đông du khách và người dân đến viếng tại miếu Hòn Bà

Theo đánh giá của phường Vũng Tàu, tình hình an ninh trật tự, an toàn bãi tắm, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn phường trong dịp Tết được giữ vững ổn định; công tác ứng trực được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, góp phần mang đến cho người dân và du khách một kỳ nghỉ Tết an toàn, vui tươi.