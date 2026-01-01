HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Điểm đến

Du khách tấp nập đến Đà Nẵng ngày đầu năm mới 2026

B.Vân

(NLĐO) - Dự tính trong năm 2026, TP Đà Nẵng đón hơn 19 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 70.000 tỉ đồng

Sáng 1-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức các hoạt động chào đón những vị khách đầu tiên của năm mới 2026 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai.

Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố đón chuyến bay nội địa đầu tiên từ Hà Nội với 170 hành khách. Ngay sau đó, loạt chuyến bay quốc tế từ Manila (Philippines), Incheon, Busan (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore… đã đưa hơn 1.200 du khách đến Đà Nẵng trong ngày đầu năm.

Đà Nẵng đón khách đầu năm 2026 với nhiều hoạt động chào đón đặc biệt - Ảnh 1.

Du khách quốc tế trên chuyến bay từ Manila hạ cánh xuống Đà Nẵng trong ngày 1-1

Cùng thời điểm, Cảng hàng không Chu Lai cũng đón 2 chuyến bay, VJ1370 từ TP HCM và VN1641 từ Hà Nội.

Tại các sân bay, du khách được chào đón bằng hoa, quà lưu niệm và các hoạt động giao lưu, tạo không khí thân thiện, ấm áp trong thời khắc đầu năm mới.

Đà Nẵng đón khách đầu năm 2026 với nhiều hoạt động chào đón đặc biệt - Ảnh 2.

Trong ngày đầu năm 2026, TP Đà Nẵng đón nhiều chuyến bay đưa khách trong và ngoài nước đến tham quan

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai, trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 30-12-2025 đến 4-1-2026), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 831 chuyến, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách dự kiến hơn 125.000 lượt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết việc tổ chức đồng loạt các hoạt động chào đón du khách thể hiện quyết tâm của thành phố trong mục tiêu tăng trưởng du lịch hai con số năm 2026. 

Dự kiến cả năm, Đà Nẵng phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước gần 70.000 tỉ đồng.

Đà Nẵng du khách năm mới
