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Lao động

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân được bầu vào Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa mới

Thanh Nga - Quỳnh Trâm

(NLĐO)- 8 cán bộ Công đoàn tại TPHCM được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân được bầu vào Ban thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV

Trong đó, đoàn đại biểu LĐLĐ TPHCM có 8 đồng chí vinh dự được bầu chọn vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, gồm:

- Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM;

- Ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố;

- Ông Lê Văn Hòa - Thành ủy viên, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố;

- Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố;

- Ông Đặng Trung Dũng - Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM;

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý Công đoàn khu chế xuất - khu công nghiệp - LĐLĐ TPHCM;

- Bà Huỳnh Anh Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan)

- Bà Hồ Như Cát Tường - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn.

Hội nghị lần thứ nhất BCH TLĐ khóa XIV cũng diễn ra, đã bầu chọn Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các chức danh chủ chốt. Trong đó, Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV gồm 27 người. Trong đó có ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân được bầu vào Ban thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa mới - Ảnh 3.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV

Ông Bùi Thanh Nhân, sinh năm 1974; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ)… Từ ngày 1-7-2025, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhiệm kỳ 2023-2028 và được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đồng thời được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023-2028 vào tháng 12-2025.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân được bầu vào Ban thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa mới - Ảnh 4.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM thăm hỏi, tặng quà cho người lao động (ảnh: Hoàng Triều)

Trước khi làm Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ông Bùi Thanh Nhân đã có hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, am hiểu hoạt động Công đoàn và gắn bó sâu sắc với công nhân lao động.

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Ban Thường vụ Công đoàn Việt Nam Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam LĐLĐ TPHCM
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