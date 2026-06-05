Công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của CNVC-LĐ

Sáng 4-6, tại TP Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ Công đoàn, đoàn viên và CNVC-LĐ cả nước.

Gắn bó với đoàn viên - lao động

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước ta không thể xây dựng nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân (CN) hiện đại. Năng suất lao động chỉ được nâng cao khi người lao động (NLĐ) được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Sự phát triển bền vững cũng không thể đạt được nếu đời sống CN còn khó khăn hoặc tiếng nói chính đáng của họ chưa được lắng nghe đầy đủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn mà còn là dịp để xác định hướng đổi mới nhằm đưa Công đoàn Việt Nam thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của NLĐ, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp CN và là lực lượng góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh và đời sống CN còn không ít khó khăn.

Các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở và điều kiện lao động; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; hỗ trợ đoàn viên khi gặp khó khăn.Nhiều chương trình thiết thực đã góp phần đưa Công đoàn đến gần NLĐ hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tổ chức Công đoàn cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Một số hoạt động của tổ chức Công đoàn vẫn còn nặng tính hành chính, phong trào, chưa tập trung đúng mức vào những vấn đề NLĐ quan tâm nhất. Một bộ phận CN, nhất là lao động tại KCN-KCX, lao động di cư, lao động phi chính thức và lao động thời vụ vẫn gặp nhiều khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang làm thay đổi sâu sắc cơ cấu việc làm, yêu cầu kỹ năng và quan hệ lao động. Những biến động này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Công đoàn trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa CN; không thể hấp dẫn nếu NLĐ không cảm nhận được quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn; cũng không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu.

Hiệu quả hoạt động Công đoàn không thể chỉ được đo bằng số lượng cuộc họp, văn bản hay phong trào phát động. Thước đo quan trọng nhất là niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của NLĐ, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công và mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở.

Ở đâu có NLĐ, ở đó phải có Công đoàn. Ở đâu quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bị ảnh hưởng, ở đó Công đoàn phải lên tiếng. Khi có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, Công đoàn cần chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng và bảo vệ NLĐ bằng pháp luật cũng như trách nhiệm của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Công đoàn cơ sở không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức phong trào, thu đoàn phí hay chăm lo dịp lễ, Tết. Công đoàn phải là địa chỉ tin cậy để NLĐ tìm đến khi gặp khó khăn liên quan hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở và các vấn đề thiết thân khác.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031 để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và sự thay đổi của thị trường lao động.

Thứ nhất, cần xây dựng giai cấp CN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi CN phải có cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Các KCN không chỉ là nơi sản xuất mà cần được phát triển đồng bộ về nhà ở, trường học, y tế, thiết chế văn hóa và môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo CN không chỉ là hỗ trợ khi khó khăn mà còn tạo điều kiện để họ phát triển và có tương lai tốt hơn.

Thứ hai, lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm của mọi hoạt động. Mọi chương trình, kế hoạch hay phong trào đều phải hướng đến việc bảo vệ quyền lợi, tháo gỡ khó khăn và lắng nghe tiếng nói của NLĐ.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn cơ sở, coi đây là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức. Công đoàn cấp trên cần tăng cường hỗ trợ về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, giải quyết tranh chấp, truyền thông và ứng dụng dữ liệu. Cán bộ Công đoàn cơ sở phải gần gũi, hiểu và đại diện hiệu quả cho CN.

Thứ tư, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển bền vững cho đất nước.

Thứ năm, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm tính minh bạch và nâng cao năng lực đại diện trong bối cảnh mới.

Thứ sáu, Công đoàn cần tham gia tích cực hơn vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp CN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động và thiết chế văn hóa CN phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát và mang lại kết quả cụ thể.

Ngay sau đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình hành động với lộ trình rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt được để tinh thần đại hội đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của giai cấp CN Việt Nam, cùng quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn, Đại hội XIV sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng kỳ vọng của hàng chục triệu đoàn viên, CNVC-LĐ trên cả nước.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội XIV, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Công đoàn Việt Nam nhận thức rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Theo đó, Công đoàn phải vững mạnh để làm cơ sở chính trị - xã hội vững chắc cho sự cầm quyền và năng lực lãnh đạo của Đảng. Công đoàn phải hấp dẫn để tập hợp, đoàn kết, giáo dục đông đảo đoàn viên - lao động. Công đoàn phải sâu sát, hoạt động hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công đoàn phải tiên phong, sáng tạo để đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Chiều 4-6, đại hội tiến hành công tác nhân sự và bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; thông qua điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; công bố kết quả bầu cử; tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV. Hôm nay (5-6), đại hội họp phiên bế mạc. Đại hội sẽ công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV và Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội. Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số".



