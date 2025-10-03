Doanh nghiệp Việt Nam có thể rót vốn vào tất cả lĩnh vực ưu tiên đầu tư ở Cuba

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại Buổi gặp gỡ giữa Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cuba và doanh nghiệp TP HCM, ngày 3-10, tại TP HCM.

Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của Cuba tại châu Á

Bà Vilma Sánchez Sempé - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại với châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba - nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của Cuba tại châu Á, là nhà đầu tư chủ chốt, tích cực trong phát triển đặc khu kinh tế ở các ngành như năng lượng, thương mại, xây dựng, phát triển công nghệ, chế biến…

Bà cho biết với những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Cuba tháng 9-2024, nhất là những chính sách đặc thù, ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam và thỏa thuận hợp tác triển khai, một số chương trình như sản xuất lúa gạo giai đoạn 2025-2027 đã đạt những kết quả ban đầu tích cực.

Năm 2025, một số doanh nghiệp Việt hợp tác liên doanh với Cuba được thành lập trong các lĩnh vực sản xuất lương thực thực phẩm, cũng được áp dụng những ưu đãi đặc thù.

Buổi gặp gỡ giữa Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cuba và doanh nghiệp TP HCM diễn ra ngày 3-10

"Cuba đã tiếp nhận rất nhiều mong muốn đầu tư của doanh nghiệp Việt trong các lĩnh vực truyền thông, viễn thông và sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư này. Đơn cử như mới đây, Tập đoàn Thái Bình cho biết sẽ áp dụng drone (thiết bị không người lái) cho việc gieo hạt, bón phân và sản xuất lúa trên diện tích 1.000 ha. Cuba mong muốn có nhiều doanh nghiệp khác cũng tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp" - đại diện Quốc hội Cuba chia sẻ.

Ông Trần Thanh Tú - Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Tập đoàn Thái Bình (doanh nghiệp có gần 30 năm đầu tư, làm ăn ở Cuba) - cho biết đến nay, doanh nghiệp đã đầu tư 3 nhà máy tại Cuba trong các lĩnh vực, với tổng mức đầu tư hơn 50 triệu USD. Doanh số xuất khẩu mỗi năm trên 100 triệu USD. Năm 2025, Tập đoàn Thái Bình tiếp tục được cấp phép thêm một số dự án khác như chuỗi siêu thị, nhà máy sản xuất mì ăn liền, dự án trồng lúa…

"Chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều về chính sách, được giải quyết khó khăn vướng mắc khi làm ăn ở Cuba. Có điều, một trong những khó khăn của doanh nghiệp là vốn. Vốn vay ngân hàng thương mại luôn có đủ nhưng doanh nghiệp mong muốn nhà nước có thể nghiên cứu hỗ trợ cho vay đầu tư ra nước ngoài với mức lãi suất ưu đãi hơn" – ông Trần Thanh Tú kiến nghị.

Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác như năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, công nghệ… cũng mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Cuba.

Hỗ trợ để doanh nghiệp thêm cơ hội đầu tư

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp của thành phố tiếp tục tìm hiểu đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Cuba. Qua đó góp phần làm rạng rỡ hơn nữa để tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba, trong đó có TP HCM.

"Mong chính quyền Cuba sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, doanh nghiệp của TP HCM nói riêng có thêm cơ hội để tìm kiếm và đầu tư phát triển" – Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng nói.

Các doanh nghiệp tham gia buổi gặp gỡ

Trước những ý kiến chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez thông tin Cuba đã thông qua một loạt giải pháp khuyến khích đầu tư không có trong luật hiện tại - xuất phát từ thực tế và nhu cầu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Cuba.

"Cuba mong muốn đón nhiều doanh nghiệp Việt Nam tới đầu tư hơn nữa. Hiện Cuba có rất nhiều quỹ đất, doanh nghiệp Việt có thể quan tâm nghiên cứu khai thác, không chỉ trồng lúa mà còn các cây lương thực, nông nghiệp khác. Doanh nghiệp Việt cũng có thể đầu tư tất cả lĩnh vực mà Cuba ưu tiên. Chúng tôi đang tích cực xem xét, bổ sung một loạt yêu cầu mới để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp" - Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez khẳng định.