Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: "Ấp mạnh, xã mạnh thì thành phố mới mạnh"

Ngày 9-11, tại chùa Tum Núp, xã An Ninh (TP Cần Thơ ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng nhân dân ấp Châu Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu và nhân dân đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Châu Thành, cho biết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ấp ổn định; các dân tộc, tôn giáo đoàn kết, hòa thuận, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động, sản xuất, góp phần phát triển địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các vị chức sắc trên địa bàn TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương công tác mặt trận, phong trào vận động của mặt trận đã đi sâu vào các địa bàn dân cư và đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, TP Cần Thơ nói chung và xã An Ninh, ấp Châu Thành nói riêng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của một thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng quà cho các vị chức sắc của thành phố

"Nếu mà ấp mạnh, xã mạnh, phường mạnh thì thành phố mới mạnh. Phong trào học tập, học suốt đời, nâng cao trình độ học vấn, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài còn nhiều điểm bất cập, phải tiếp tục phấn đấu" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với việc phát triển kinh tế nông thôn gắn với sản xuất kinh doanh của các hộ trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý địa phương phải phấn đấu để làm sao kinh tế hộ gia đình mạnh, gia đình văn hóa thì mới có ấp văn hóa, xã văn hóa và một thành phố phát triển.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà cho người dân

Riêng về hộ nghèo, Chủ tịch Quốc hội nhận định tuy tỷ lệ thấp nhưng chất lượng giảm nghèo chưa đồng đều, nhất là ở vùng xa, vùng sâu và trong đồng bào dân tộc Khmer.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý: "Chúng ta phải chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer. Hôm nay, mục đích của tôi đến ấp Châu Thành, thăm một ngôi chùa của đồng bào dân tộc Khmer cũng nhằm động viên bà con trong đồng bào dân tộc Khmer cố gắng phấn đấu vươn lên. Nếu đã là nghèo thì phải thoát nghèo, mà đã thoát nghèo thì phải bền vững trong thời gian tới".

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.