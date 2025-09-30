Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cán bộ vừa nhận nhiệm vụ nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cán bộ vừa nhận nhiệm vụ nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới

LÊ VĨNH - DUY PHÚ

(NLĐO) - 20 cán bộ đã được UBND TP HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ mới trong chiều 30-9

Chiều 30-9, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ. 

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

"Tất cả chúng ta là một"

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp của các cán bộ vừa được trao quyết định nghỉ hưu. Đây là những cán bộ đã đóng góp cho sự phát triển của TP HCM trong suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua, dù ở cương vị nào cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững được khí tiết cách mạng và phong cách của người cán bộ, đảng viên. 

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng các cán bộ vừa được trao quyết định

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá các cán bộ nghỉ hưu trong đợt này đã hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước giao phó. Ông cũng tin tưởng dù không còn công tác nữa nhưng các cán bộ này sẽ tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau, tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác để cống hiến cho sự phát triển của TP HCM. 

Với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới, Chủ tịch UBND thành phố cho biết các cán bộ này được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đánh giá rất cao. Việc được lãnh đạo TP HCM điều động, bổ nhiệm trong đợt này là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn lao. 

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được mong muốn các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã đạt được từ những môi trường công tác trước đó để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị các cán bộ nhanh chóng bắt nhịp, toàn tâm, toàn ý với công việc mới. 

Chủ tịch UBND TP HCM cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện để các lãnh đạo mới của đơn vị nhanh chóng tiếp cận, ổn định công việc, tạo mọi điều kiện để các lãnh đạo mới của đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

"Chúng ta đều thống nhất với nhau là không có gì riêng tư cả, chỉ chung là cho TP HCM và đất nước phát triển. Tôi rất mong các đồng chí gạt đi tất cả những tư duy cát cứ trong vùng miền. TP HCM chúng ta mới vừa thành lập, tất cả chúng ta là một" - ông Nguyễn Văn Được chia sẻ. 

20 cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Trước đó, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM đã công bố các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ. 

Cụ thể, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM được nghỉ hưu để hưởng Bảo hiểm xã hội từ ngày 1-10-2025; ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM, được nghỉ hưu để hưởng Bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7-2025; bà Đinh Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM được nghỉ hưu để hưởng Bảo hiểm xã hội từ ngày 1-10-2025.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 2.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM (trái) và ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (phải) nhận quyết định nghỉ hưu

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM gồm ông Trương Trung Kiên, ông Phan Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cùng được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND TP HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông).

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Anh Minh (thứ 2 từ trái sang) và ông Trần Quang Lâm (thứ 2 từ phải sang) nhận quyết định và hoa chúc mừng từ lãnh đạo UBND TP HCM

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM.

Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM; bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM; ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; ông Trương Thanh Phong, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu cùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM

Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 6.

Lãnh đạo TP HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Huy Bình (thứ 2 từ trái sang), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (thứ 3 từ trái sang), ông Lê Anh Tú (thứ 2 từ phải sang), bà Nguyễn Thị Thùy Linh (thứ 3 từ phải sang)

Ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 7.

Lãnh đạo UBND TP HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các ông Trần Quang Minh (thứ 2 từ phải sang), Bùi Thanh Giang (thứ 3 từ trái sang) và Vũ Đình Quân (thứ 2 từ trái sang)

Ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAWACO) được giao Quyền Tổng Giám đốc SAWACO.

Ông Vũ Đình Quân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên. 

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ gạt bỏ tư duy cát cứ trong lĩnh vực, địa phương - Ảnh 8.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM Võ Hoàng Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM Võ Hoàng Ngân bày tỏ sự vinh hạnh khi nhận nhiệm vụ mới ở TP HCM năng động, sáng tạo. "Chúng tôi cũng nhận thức rằng đây là nhiệm vụ khá nặng nề nhưng đầy vinh dự. Chúng tôi xin hứa với các đồng chí sẽ đoàn kết, cống hiến hết sức, hoàn thành nhiệm vụ được giao" - ông Võ Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Tin liên quan

Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP HCM

Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP HCM

(NLĐO) - Tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM...

Ông Trần Quang Lâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

(NLĐO) - Ông Trần Quang Lâm từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Giao thông công chánh TP HCM; quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

Ông Cao Anh Minh giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM

(NLĐO) - Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM

TP HCM UBND TP HCM cán bộ Nguyễn Văn Được trao quyết định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo