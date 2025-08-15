HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh để TP "cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim"

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Tân Định, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự đại hội phường Tân Định

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức bộ máy chưa từng có trong lịch sử.

Cả nước đã triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được 1,5 tháng. Đây là một dấu mốc quan trọng.

Bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành ổn định

Thống nhất cao Báo cáo chính trị của đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao các kết quả quan trọng, toàn diện của phường Tân Định đã đạt được.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, sau 1,5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn nhiều ngổn ngang, lúng túng nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy phường, bộ máy đã nhanh chóng ổn định; cơ sở vật chất khang trang; công tác phục vụ người dân và tổ chức trên địa bàn được thực hiện tốt.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại đại hội

"Tôi đã gặp một số người dân và nguyên lãnh đạo, họ đều đánh giá khi đến phường được cán bộ, công chức phục vụ tốt hơn, niềm nở hơn; có người hướng dẫn, hỗ trợ" – Chủ tịch UBND TP HCM cho biết và nhấn mạnh đây là điều rất đáng tự hào của phường Tân Định.

Bên cạnh đó, phường đã phát huy tốt truyền thống cách mạng hào hùng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành công chung; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ phường Tân Định đã đạt được.

"Cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim"

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, sau hơn 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế to lớn. Cả nước cũng như TP HCM cùng các phường, xã đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đối diện không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện khát vọng phát triển đồng hành cùng dân tộc, trở thành "siêu đô thị quốc tế" phát triển xanh, thông minh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động; phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nằm trong Top 100 thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội phường Tân Định

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh- Ảnh 4.

Nguyên lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM đến dự và chúc mừng đại hội phường Tân Định

Do đó, 168 xã, phường, đặc khu trong TP HCM mới phải nhận thức rõ sứ mệnh là 168 "tế bào" khỏe mạnh thật sự, để có một thành phố "cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim".

Chủ tịch UBND TP HCM mong muốn phường Tân Định cùng 167 xã, phường, đặc khu làm sao trở thành một "tế bào" thật khỏe mạnh, để thành phố khỏe mạnh.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu phường Tân Định thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên là phát triển kinh tế gắn với quản lý trật tự đô thị. Phường Tân Định bây giờ và quận 1 trước đây là trung tâm của TP HCM, việc phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh- Ảnh 5.

Quang cảnh đại hội

Trụ cột về kinh tế của phường Tân Định là thương mại, dịch vụ, du lịch. Do đó cần tổ chức hệ thống thương mại – dịch vụ văn minh hơn, hiện đại hơn. Hai chợ truyền thống Tân Định và Đa Kao cần được tổ chức lại để xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh - lịch sự; không chèo kéo, không mất vệ sinh.

Đồng thời xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng phường Tân Định thành phường đáng sống, đường thông hè thoáng, xanh sạch đẹp, an toàn; phát huy giá trị văn hóa – lịch sử, di tích thành nguồn lực phục vụ du lịch; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đô thị, ngầm hóa hệ thống điện; xây dựng đề án "Phường xanh".

Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; vận hành tốt chính quyền 2 cấp, đảm bảo phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phường Tân Định cần tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng, quản lý hành chính, quản lý xã hội.

Thứ ba là chăm lo đời sống nhân dân. Đảng bộ phường cần có giải pháp tổng hợp huy động sức mạnh, nguồn lực từ nhân dân kết hợp nguồn lực của Nhà nước, để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt yêu cầu cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân địa phương, nhất là diện chính sách, các đối tượng yếu thế.

Đồng thời phát huy "nghĩa tình" - giá trị đặc trưng của TP HCM.

Thứ tư là giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo, tạo dựng môi trường sống yên lành cho nhân dân.

Thứ năm là tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường Tân Định cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, chung sức đồng lòng, "toàn tâm, toàn ý" thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao với niềm tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của "những chiến sĩ biệt động Sài Gòn".

Mỗi cán bộ phải nhận thức, chuyển mạnh từ "tư duy hành chính" sang "tư duy phục vụ"; từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn", "làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ"; thực hiện tốt phương châm "5 thật - 6 rõ - 7 dám".

TP HCM PHƯỜNG TÂN ĐỊNH đại hội phường Tân Định chủ tịch UBND TP HCM ông Nguyễn Văn Được 168 phường, xã, đặc khu
    Thông báo