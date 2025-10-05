UBND TP HCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu về việc triển khai rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xây dựng tiến độ cụ thể

Theo đó, để tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thành ủy TP HCM nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước theo mô hình mới, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND TP HCM trong việc phối hợp với Thường trực HĐND thành phố để rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xây dựng tiến độ cụ thể cho việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền.

TP HCM rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mới được phân định, có trách nhiệm chủ động rà soát, tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật.

Ưu tiên cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn

Công tác này phải đảm bảo tiến độ để đến cuối năm 2025, ban hành xong các văn bản cấp bách, cần thiết để thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố.

Trong quá trình triển khai, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cần tập trung ưu tiên các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy cơ chế đặc thù và tạo động lực phát triển cho thành phố, phục vụ việc thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; ưu tiên sửa đổi, bổ sung các chính sách về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.