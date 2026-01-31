Ngày 31-1, đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đến thăm, chúc Tết Báo Người Lao Động nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đoàn do đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, làm trưởng đoàn.

Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm - Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị - Công đoàn - Xã hội Báo Người Lao Động, đã thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập báo tiếp đoàn Quân khu 7.

Quân khu 7 chúc Tết Báo Người Lao Động

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đại tá Nguyễn Như Trúc gửi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 của Thủ trưởng Quân khu đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Người Lao Động và gia đình.

Theo đại tá Nguyễn Như Trúc, năm 2025, Quân khu 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, Quân khu 7 đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đại lễ A50 và A80.

Trong năm 2025, Quân khu 7 đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là lần đầu tiên Quân khu 7 tổ chức thực hiện mô hình "Đại hội không giấy" và nhận được sự đánh giá cao của các cấp.

Quân khu 7 đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đại tá Nguyễn Như Trúc, Quân khu 7 có được những thành tích kể trên một phần là nhờ sự hỗ trợ, ủng hộ của nhiều địa phương, đơn vị trong và ngoài quân đội, trong đó có Báo Người Lao Động.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao sự gắn kết và công tác phối hợp giữa Quân khu 7 với Báo Người Lao Động thời gian qua. Đại tá Nguyễn Như Trúc mong muốn thời gian tới, Báo Người Lao Động tiếp tục đồng hành với Quân khu 7, nhất là trong công tác thông tin tuyên truyền. Qua đó, lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đến với nhân dân, góp phần gắn kết tình quân dân để bảo vệ Tổ quốc.

Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm tặng đại tá Nguyễn Như Trúc giai phẩm Người Lao Động Xuân Bính Ngọ - Ảnh: Thế Hiền



Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng những tình cảm quý báu của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dành cho Báo Người Lao Động. Theo nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm, Báo Người Lao Động luôn theo dõi sát sao và kịp thời đăng tải các thông tin về Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các nền tảng của báo. Các thông tin này đã nhận được sự ủng hộ và tương tác rất lớn từ bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm chúc toàn thể Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón năm mới với nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.