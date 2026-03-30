Ra mắt bộ máy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30-3, HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cụ thể: ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
7 Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy.
17 Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:
1. Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch thành phố;
2. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố;
3. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố;
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố;
5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố;
6. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;
7. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố;
8. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố;
9. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố;
10. Ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra thành phố;
11. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố;
12. Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố;
13. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố;
14. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố;
15. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố;
16. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố;
17. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương thành phố.
