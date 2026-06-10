Chủ tịch UBND TPHCM ra chỉ đạo mới về cán bộ, công chức cấp xã

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Bố trí "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn"

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng tại Văn kiện Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM về công tác cán bộ.



Đồng thời, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo 21 của Văn phòng Trung ương Đảng, Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.

UBND cấp xã sẽ rà soát, đánh giá tổng thể năng lực cán bộ, công chức. Ảnh: PHAN ANH

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20-6 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 23-6.

Tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn" và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác. Triệt để phân công, điều động, bố trí công tác khác đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực phù hợp trình độ chuyên môn, sở trường và kinh nghiệm công tác; kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2026.

Ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm

UBND cấp xã cũng có nhiệm vụ tổ chức đánh giá cán bộ, công chức cấp xã theo quy định, thẩm quyền trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Căn cứ số lượng biên chế được giao, nhu cầu sử dụng công chức, viên chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức. Trong đó ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ vào công tác tại UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Song song đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; siết chặt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn trả kết quả trên môi trường điện tử, ngăn chặn biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, chậm trễ trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TPHCM về cấp xã.

Trong đó, ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu, như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo...

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Thời gian thực hiện trong quý III-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM giao giám đốc các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với UBND cấp xã tiếp tục rà soát, thực hiện việc điều động, biệt phái công chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm hỗ trợ các địa phương.





