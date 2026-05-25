Thời sự Chính trị

Thành ủy TPHCM phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức

PHAN ANH

(NLĐO) - Thành ủy TPHCM vừa ban hành quy định phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Tuyển dụng công chức trong kỳ tuyển dụng

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, đặc khu và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy tiếp nhận các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, viên chức sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Thành ủy đối với các vị trí, chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Tuyển dụng công chức, viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức, viên chức sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển của Hội đồng tuyển dụng.

Thành ủy TPHCM phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Thành ủy TPHCM ban hành quy định phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức

Quyết định thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không phải là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức hiện giữ.

Quyết định thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch, bậc nghề nghiệp hiện giữ và theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch, bậc nghề nghiệp hiện giữ.

Quyết định xếp ngạch công chức, bậc nghề nghiệp viên chức hoặc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tương ứng với vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không phải là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (trừ các trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc bậc nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp).

Quyết định tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố (thuộc biên chế của thành phố) đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; quyết định giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Quyết định biệt phái giữa các cơ quan ngoài hệ thống chính trị thành phố

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì, tổ chức thi tuyển công chức trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, đảng ủy xã, phường, đặc khu sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương.

Quyết định thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý là cấp trưởng, cấp phó của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy (trừ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy) và các trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc bậc nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp.

Quyết định tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thống chính trị thành phố (không thuộc biên chế của thành phố) đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Quyết định xếp ngạch công chức, bậc nghề nghiệp viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tương ứng với vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý là cấp trưởng, cấp phó của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy (trừ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc bậc nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, đặc khu chủ trì, tổ chức tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ trì, tổ chức hoặc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.


