Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

Chiều 30-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp ông Sasaki Hajime - Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm của TPHCM cho ông Sasaki Hajime

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng khi ông Sasaki Hajime đến thăm và làm việc tại TPHCM. Theo ông Nguyễn Văn Được, trong 5 đến 10 năm tới, TPHCM sẽ là đại công trường với các công trình phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Trong đó, các công trình về cơ sở hạ tầng, giao thông được TPHCM đặt lên hàng đầu, nhất là đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng. Đây cũng là lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã giúp TPHCM xây dựng và đưa vào vận hành tuyến Metro số 1. Qua đó, góp phần hiện đại hóa giao thông đô thị của TPHCM, làm giảm kẹt xe, xây dựng nếp sống văn minh của thành phố.

Việc sáp nhập TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giúp nối dài các tuyến đường sắt. Tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào hệ thống giao thông của TPHCM.

Ông Sasaki Hajime tặng quà lưu niệm của Nhật Bản cho ông Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Sasaki Hajime quan tâm, giới thiệu các đơn vị của Nhật Bản có thể hợp tác với TPHCM để hoàn thiện các dự án đường sắt liên vùng.

Chính quyền TPHCM luôn tạo điều kiện, ủng hộ để các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản tham gia thực hiện hệ thống đường sắt đô thị của TPHCM. Trước mắt, mong muốn các đơn vị Nhật Bản tham gia phối hợp với TPHCM thực hiện tuyến đường sắt Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương và tuyến Bàu Bàng - Cái Mép.

Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Sasaki Hajime cho biết trong suốt thời gian qua, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp.

Nhiều dự án đã thể hiện sự hợp tác thành công giữa 2 quốc gia, trong đó có tuyến Metro số 1. Ông Sasaki Hajime khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn nỗ lực đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 đất nước.

Ông Sasaki Hajime cho biết trong năm 2025, đất nước Nhật Bản đã trải qua nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó, việc xuất hiện nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là bà Takaichi Sanae cho thấy dấu hiệu tích cực cho nền chính trị nước này.

Ông Sasaki Hajime cho biết đất đai, hạ tầng, giao thông là những lĩnh vực thế mạnh của ông. Ông khẳng định với những lĩnh vực này, ông sẽ có nhiều nội dung để tham gia đóng góp cho Việt Nam và TPHCM trong thời gian tới.