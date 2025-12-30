Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chính quyền TPHCM luôn tạo điều kiện, ủng hộ để các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản tham gia thực hiện hệ thống đường sắt đô thị của TPHCM

Chiều 30-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp ông Sasaki Hajime - Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm của TPHCM cho ông Sasaki Hajime

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng khi ông Sasaki Hajime đến thăm và làm việc tại TPHCM. Theo ông Nguyễn Văn Được, trong 5 đến 10 năm tới, TPHCM sẽ là đại công trường với các công trình phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Trong đó, các công trình về cơ sở hạ tầng, giao thông được TPHCM đặt lên hàng đầu, nhất là đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng. Đây cũng là lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã giúp TPHCM xây dựng và đưa vào vận hành tuyến Metro số 1. Qua đó, góp phần hiện đại hóa giao thông đô thị của TPHCM, làm giảm kẹt xe, xây dựng nếp sống văn minh của thành phố. 

Việc sáp nhập TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giúp nối dài các tuyến đường sắt. Tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào hệ thống giao thông của TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản - Ảnh 2.

Ông Sasaki Hajime tặng quà lưu niệm của Nhật Bản cho ông Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Sasaki Hajime quan tâm, giới thiệu các đơn vị của Nhật Bản có thể hợp tác với TPHCM để hoàn thiện các dự án đường sắt liên vùng. 

Chính quyền TPHCM luôn tạo điều kiện, ủng hộ để các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản tham gia thực hiện hệ thống đường sắt đô thị của TPHCM. Trước mắt, mong muốn các đơn vị Nhật Bản tham gia phối hợp với TPHCM thực hiện tuyến đường sắt Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương và tuyến Bàu Bàng - Cái Mép.

Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Sasaki Hajime cho biết trong suốt thời gian qua, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. 

Nhiều dự án đã thể hiện sự hợp tác thành công giữa 2 quốc gia, trong đó có tuyến Metro số 1. Ông Sasaki Hajime khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn nỗ lực đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 đất nước. 

Ông Sasaki Hajime cho biết trong năm 2025, đất nước Nhật Bản đã trải qua nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó, việc xuất hiện nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là bà Takaichi Sanae cho thấy dấu hiệu tích cực cho nền chính trị nước này. 

Ông Sasaki Hajime cho biết đất đai, hạ tầng, giao thông là những lĩnh vực thế mạnh của ông. Ông khẳng định với những lĩnh vực này, ông sẽ có nhiều nội dung để tham gia đóng góp cho Việt Nam và TPHCM trong thời gian tới.

Tin liên quan

Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau thiên tai

Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau thiên tai

(NLĐO)- Khoản hỗ trợ của Nhật Bản tập trung vào các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng - những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản thảo luận, kiến tạo mô hình hợp tác mới

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tỉnh của Nhật Bản dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật

(NLĐO) - Nhân dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo, đại diện các địa phương Nhật Bản tham dự diễn đàn

Nhật Bản Nguyễn Văn Được Chủ tịch TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo