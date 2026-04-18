Chuẩn bị nội dung Đại hội XIV Công đoàn

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, hội nghị sẽ cho ý kiến vào 18 nội dung. Một trong những nội dung rất quan trọng là cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XIII) trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Dự thảo báo cáo có sự thay đổi căn bản về kết cấu, bố cục theo hướng đánh giá gọn, rõ hơn kết quả đạt được trong giai đoạn 2023-2026. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa nội dung văn kiện Đại hội XIV và các chủ trương mới của Đảng; bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì hội nghị

Dự kiến trong nhiệm kỳ tới sẽ phát động một phong trào thi đua "Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt" trên nền tảng phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; 2 khâu đột phá; 3 chương trình; 4 đề án và 5 nhiệm vụ, giải pháp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, nhất là về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá, đề án, chương trình và phong trào thi đua của nhiệm kỳ tới.

Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, từ kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị, đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sửa đổi Điều lệ và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhất là các nội dung mới, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, có một nội dung bổ sung so với chương trình làm việc năm 2026 là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn xã, phường, đặc khu. Qua thời gian vận hành, bên cạnh một số kết quả đạt được, mô hình Công đoàn xã, phường, đặc khu bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập về mô hình tổ chức, biên chế cán bộ...

Nhằm kịp thời tháo gỡ, Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo bộ phận tham mưu tổng hợp, xây dựng báo cáo về tổ chức và hoạt động Công đoàn xã, phường, đặc khu; kiến nghị, đề xuất một số giải pháp căn cơ để khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động.

Trong đó, đang đề xuất thực hiện thí điểm mô hình Công đoàn cụm xã, phường hoặc Công đoàn địa bàn ở những nơi chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn xã, phường; cho phép thành lập Công đoàn các khu công nghiệp là loại hình Công đoàn cấp trên cơ sở đặc thù theo quy định của Luật Công đoàn; giao biên chế quản lý cho Công đoàn cấp tỉnh.