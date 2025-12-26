Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Mở ra chặng đường phát triển mới

Ngày 25-12, Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM… đã tham dự đại hội.

Tập trung trí tuệ, tâm huyết

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới của phong trào công nhân (CN) và hoạt động Công đoàn. Do đó, đại hội tập trung trí tuệ, tâm huyết, đóng góp tích cực xây dựng các văn kiện, để Công đoàn thành phố hoạt động ngày càng thực chất, mang lại hiệu quả và không ngừng lớn mạnh.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2023-2028 (giai đoạn 2023-2025), LĐLĐ TP HCM cho biết 3 năm qua, trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thay đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều vấn đề mới, song phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo vốn có của đội ngũ cán bộ Công đoàn và đoàn viên - lao động, hoạt động Công đoàn và CNVC-LĐ thành phố tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm nhấn; khẳng định vai trò tiên phong, dẫn đầu, nơi khơi nguồn nhiều sáng kiến đổi mới của hoạt động Công đoàn cả nước.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ

Các hoạt động chăm lo không ngừng được đổi mới qua nhiều cách làm sáng tạo, mang dấu ấn riêng với gần 5 triệu lượt đoàn viên - lao động được chăm lo, hỗ trợ. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ cũng để lại dấu ấn đậm nét trên khắp các lĩnh vực với hơn 203.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, có tổng giá trị làm lợi gần 77.000 tỉ đồng.

Công đoàn TP HCM cũng đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ số trong hoạt động Công đoàn, trong đó có việc triển khai ứng dụng Trợ lý ảo AI Công đoàn - một công cụ hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên - lao động. Theo đó, Trợ lý ảo AI Công đoàn được xây dựng như một cán bộ Công đoàn số, giúp đoàn viên - lao động tiếp cận nhanh chóng các thông tin chính thống.

Công cụ này còn hỗ trợ giải đáp kịp thời những thắc mắc liên quan pháp luật lao động, BHXH và các chính sách Công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Trợ lý ảo AI Công đoàn sẽ tiếp tục được đầu tư, phát triển để trở thành nền tảng tư vấn, hỗ trợ thông minh, xuyên suốt trong toàn hệ thống Công đoàn TP HCM.

Những kết quả nêu trên là minh chứng sinh động, rõ nét, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự năng động và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Công đoàn TP HCM, đóng góp quan trọng vào việc ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xứng đáng vào kết quả chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ba chương trình đột phá

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn TP HCM trong nhiệm kỳ mới, đại hội đã đề ra mục tiêu: "Phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; đột phá chuyển đổi số để đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên - lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đồng hành cùng TP HCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới".

Trong đó, 3 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, nhất là trong việc tuyên truyền, tập hợp, phục vụ đoàn viên - lao động; đầu tư nguồn lực, tạo bước đột phá trong việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và khu vực lao động phi chính thức; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại hội cũng thống nhất đề ra 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, 16 chỉ tiêu phấn đấu hằng năm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, phấn đấu đến năm 2029 sẽ hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên và các hoạt động Công đoàn về công tác quản lý đoàn viên, tuyên truyền; ứng dụng AI vào hoạt động Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp Công đoàn 3 địa phương - nay là TP HCM sau hợp nhất - đạt được trong giai đoạn vừa qua. Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, Công đoàn TP HCM tập trung làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn TP HCM chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, nâng cao tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Ngoài ra, mở rộng năng lực chăm lo, phát triển đa dạng, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động, chú trọng lao động di cư, trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gặp bất trắc trong cuộc sống…

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn TP HCM cần tích cực tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố, góp phần xây dựng giai cấp CN hiện đại, lớn mạnh. Song song đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, lao động khu vực phi chính thức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới...

Ông LÊ QUỐC PHONG - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM: Mạnh dạn thí điểm mô hình, cách làm mới phù hợp Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Công đoàn TP HCM cần phải nhạy bén nhận diện và thích ứng với bối cảnh phát triển của thành phố; gắn việc phát triển tổ chức vững mạnh với phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên - lao động. Ngoài ra, Công đoàn TP HCM cần đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số; nghiên cứu các mô hình tập hợp đoàn viên linh hoạt, phù hợp với không gian phát triển mới của thành phố. Công đoàn TP HCM cần khơi dậy khát vọng cống hiến và tác phong công nghiệp trong đoàn viên - lao động… Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM cần cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành các chương trình, kế hoạch phù hợp; coi trọng việc tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; mạnh dạn thí điểm các mô hình, cách làm mới phù hợp với thực tiễn năng động của thành phố.

Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 Đại hội đã công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM có 65 ủy viên. Trong đó, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - là Chủ tịch LĐLĐ thành phố. 10 Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM gồm các ông, bà: Võ Khắc Thái, Phạm Trọng Nhân, Lê Văn Hòa, Nguyễn Kim Loan, Đặng Trung Dũng, Lê Thị Kim Thúy, Phạm Chí Tâm, Phùng Thái Quang, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Tấn Đạt. Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP HCM gồm 15 ủy viên. Trong đó, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, được chỉ định là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.



