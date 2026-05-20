Giáo dục

Chuẩn hóa đội ngũ, tạo bệ phóng cho nhân lực chất lượng cao

Thiên Kim

(NLĐO)- Trường ĐH Tài chính – Marketing chuẩn hóa đội ngũ, thu hút tiến sĩ và hỗ trợ giảng viên học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và kiểm định quốc tế, việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao tỷ lệ tiến sĩ là xu thế tất yếu. Nắm bắt xu hướng này, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đã và đang triển khai nhiều quyết sách chiến lược, không chỉ thu hút nhân tài mà còn tạo bệ phóng vững chắc để viên chức, người lao động nội bộ an tâm nâng cao trình độ chuyên môn.

Thời gian qua, nhiều giảng viên đã học lên cao và nhận bằng tiến sĩ

Việc gia tăng số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ là yêu cầu hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển và Chuẩn cơ sở giáo dục đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học) và Chiến lược phát triển đến 2030 của Nhà trường. Qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và năng lực hội nhập quốc tế của nhà trường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, UFM đã triển khai đồng bộ các chính sách như: thu hút tiến sĩ từ bên ngoài, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho giảng viên học tập, nghiên cứu sinh ở cả trong và ngoài nước. Việc tăng cường lực lượng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ được xem là chìa khóa để đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong giai đoạn phát triển mới.

Nhà trường cũng đã có các chính sách hỗ trợ thiết thực, đặt người lao động làm trung tâm. Từ năm 2022 đến nay, trong quá trình tái cấu trúc nhân sự nhằm chuẩn hóa đội ngũ, Nhà trường đã ban hành nhiều cơ chế tạo động lực mạnh mẽ. Cụ thể, đối với các giảng viên trong độ tuổi lao động có trình độ thạc sĩ khi đăng ký lộ trình học tiến sĩ, Nhà trường tài trợ 100% học phí và các chi phí khác làm nghiên cứu sinh và có chính sách miễn giảm định mức giờ giảng để giảng viên yên tâm nghiên cứu. Nhờ những chính sách này, đến nay, tỷ lệ giảng viên cơ hữu được nâng cao chất lượng đã đạt trên 90% số lượng giảng viên đã học xong và đang học tiến sĩ (phần nhỏ còn lại là những giảng viên cơ hữu hiện chưa có kế hoạch học lên tiến sĩ). Song song đó, bắt đầu từ năm 2023, lộ trình bồi dưỡng, hỗ trợ giảng viên tiến sĩ đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cũng đang được nhà trường đẩy mạnh triển khai.

Trong quá trình chuẩn hóa, bài toán sắp xếp nhân sự cũng được UFM nghiên cứu, xem xét đảm bảo phù hợp với người lao động, sự phát triển của Nhà trường và quy định pháp luật. Đối với những trường hợp chưa phù hợp định hướng nghiên cứu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn mới, thực hiện Đề án vị trí làm của Nhà trường và Chiến lược phát triển Trường đã được toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức người lao động thông qua, Nhà trường sẽ xem xét để luân chuyển, bố trí sang các vị trí công việc khác phù hợp hơn với năng lực cá nhân và nhu cầu của đơn vị. Quá trình rà soát, sắp xếp này luôn được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa giữa quyền lợi chính đáng của viên chức với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Chủ trương này không nhằm tạo áp lực hay "thanh lọc" đội ngũ giảng viên thạc sĩ, mà hướng tới việc xây dựng một lộ trình phát triển bám sát xu thế giáo dục đại học hiện đại, phục vụ trực tiếp cho Chiến lược phát triển chung của Nhà trường.

Theo Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường với sự đồng thuận và nhất trí cao của tập thể cấp ủy, cán bộ quản lý, từ nay đến ngày 01/01/2027, trường sẽ tiếp tục ưu tiên các kế hoạch khuyến khích đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng giảng viên. Mục tiêu trọng tâm là gia tăng tỷ lệ tiến sĩ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về đội ngũ và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảng ủy đã giao cho Ban Giám hiệu linh hoạt triển khai chủ trương này, dựa trên thực tế nguồn nhân lực, nhu cầu đào tạo và tình hình vận hành trong từng giai đoạn cụ thể.

Thực tiễn giáo dục đại học hiện nay cho thấy, việc kết hợp hài hòa giữa đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ với đội ngũ giảng viên thạc sĩ có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn vẫn là yêu cầu cần thiết. Chính vì vậy, UFM sẽ luôn cân nhắc các phương án sử dụng nguồn nhân lực một cách khoa học, bảo đảm hiệu quả vận hành chung, qua đó tránh tình trạng lãng phí chất xám và giữ vững sự ổn định, đoàn kết trong suốt lộ trình chuẩn hóa đội ngũ.

