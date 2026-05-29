HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Chứng khoán tiếp sức tín dụng ngân hàng

ThS NGUYỄN THÀNH TRUNG - Tổng Giám đốc FinSuccess

Thị trường chứng khoán Việt Nam gây chú ý thời gian qua khi có chuỗi tăng mạnh từ vùng 1.580 điểm lên trên 1.930 điểm, vượt đỉnh lịch sử.

Hiện tại, VN-Index dao động quanh vùng 1.860 điểm với những thông tin hỗ trợ nhờ lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell. Khi chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng, các quỹ đầu tư theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi sẽ bắt đầu giải ngân, mua vào cổ phiếu.

Chứng khoán tiếp sức tín dụng ngân hàng - Ảnh 1.

Chứng khoán sẽ là kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, giảm bớt áp lực phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Có điều, trong bối cảnh hiện nay, khối ngoại đang tạo áp lực tâm lý khá lớn khi bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xu hướng này đã kéo dài trong vài năm qua. Riêng từ đầu năm 2026 tới nay, khối ngoại bán ròng hơn 60.000 tỉ đồng, tạo áp lực không nhỏ lên VN-Index, nhất là trong bối cảnh dòng tiền trong nước chưa quá mạnh. Thực tế, ở góc độ thị trường chứng khoán, thông tin nâng hạng đã phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu trước đó nên không còn gây quá nhiều bất ngờ.

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tích cực hơn khi từ nay tới tháng 9-2026, khối ngoại ngừng bán ròng hoặc cân bằng rồi quay lại mua ròng, giúp tâm lý nhà đầu tư tự tin hơn. Khi đó, các quỹ đầu tư theo tiêu chí thị trường mới nổi sẽ giải ngân với dòng tiền mang tính dài hạn và ổn định, có thể giúp việc định giá chứng khoán Việt Nam cải thiện so với hiện nay.

Việc nâng hạng theo tiêu chí FTSE Russell cũng có thể là bước đệm để chứng khoán Việt Nam được xem xét ở các bộ chỉ số cao hơn trong tương lai, như MSCI. Khi ấy, quy mô dòng vốn lớn hơn rất nhiều, từ đó hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp giảm áp lực lên tỉ giá USD/VNĐ, tạo nguồn vốn trung - dài hạn ổn định hơn cho nền kinh tế.

Chứng khoán sẽ là kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, giảm bớt áp lực phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào vốn tín dụng. Nếu các doanh nghiệp (DN) huy động được vốn thông qua thị trường cổ phiếu hoặc trái phiếu thì cấu trúc dòng vốn sẽ đa dạng, bền vững hơn.

Để chứng khoán Việt Nam có thể "chia lửa", tiếp sức cho kênh tín dụng ngân hàng, cần có thêm sản phẩm chất lượng trên thị trường. Hiện nay, số lượng cổ phiếu thực sự đáp ứng tiêu chí của các quỹ nước ngoài chưa nhiều; một số cổ phiếu tốt đã kín hạn mức (room). Thị trường cũng cần thêm cổ phiếu của những DN thuộc các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ cao... Chứng khoán Việt Nam vẫn thiếu những DN đại diện đủ mạnh cho các lĩnh vực này. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến dòng vốn ngoại chưa thực sự quay lại mạnh mẽ thời gian qua.

Chứng khoán Việt Nam cũng cần đa dạng các sản phẩm tài chính như bán khống, giao dịch T0, quỹ hưu trí… để tăng chiều sâu thị trường, giúp nhà đầu tư nước ngoài có thêm công cụ đa dạng hóa danh mục. Bản thân DN niêm yết cần phải nâng chuẩn quản trị, minh bạch thông tin, nhất là công bố thông tin bằng tiếng Anh và bảo đảm sự công bằng với nhà đầu tư nước ngoài. Hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán cũng cần tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng thanh khoản lớn hơn trong tương lai… 


Tin liên quan

Đang diễn ra talkshow chứng khoán: "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?"

Đang diễn ra talkshow chứng khoán: "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?"

(NLĐO)- Sáng 28-5, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?", livestream trên báo điện tử, fanpage và Youtube.

Kiểm soát hoạt động của người hành nghề môi giới chứng khoán trên mạng xã hội

(NLĐO)- Cần rà soát hoạt động của môi giới chứng khoán nhằm bảo đảm không thực hiện những hoạt động khuyến nghị, tư vấn vượt quá phạm vi.

Minh bạch hoạt động huy động vốn

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong huy động vốn

tín dụng ngân hàng thị trường chứng khoán chứng khoán Việt Nam Quỹ đầu tư giá cổ phiếu kinh tế Việt Nam vốn tín dụng trí tuệ nhân tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo