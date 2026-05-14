Sau phiên bán tháo, VN-Index "bật dậy" đầy bất ngờ

Ngay từ đầu phiên, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ áp lực tâm lý sau phiên giảm sâu trước đó. VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.883 điểm khi lực bán tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, khác với trạng thái bán tháo trước đó, áp lực cung trong phiên 14-5 đã giảm đáng kể. Dòng tiền bắt đáy dần nhập cuộc, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu trụ cột và các mã vốn hóa lớn.

Tâm điểm của thị trường là sự hồi phục của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup sau phiên giảm mạnh trước đó. Cổ phiếu VIC tăng khoảng 4%, VHM tăng hơn 3% trong khi VRE cũng bật tăng gần 3,5%. Đà hồi phục của bộ ba này góp phần quan trọng kéo VN-Index đi lên, đồng thời giúp cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư.

Dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, giúp VN-Index lấy lại hơn 27 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

Không chỉ nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cũng đồng loạt tăng giá. Trong rổ VN30, VPB tăng hơn 3%, BID tăng gần 2%, VCB tăng khoảng 1,5% còn TCB duy trì sắc xanh tích cực.

Nhóm công nghệ tiếp tục nổi bật với FPT tăng mạnh hơn 4% sau thời gian dài đi xuống. Ở nhóm chứng khoán, SSI, VCI và VND cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Nhờ lực kéo từ các nhóm ngành dẫn dắt, VN-Index liên tục mở rộng đà tăng trong phiên chiều và đóng cửa tại mức cao nhất ngày. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,09 điểm, tương đương 1,43%, lên 1.925,46 điểm.

HNX-Index tăng nhẹ lên 255,07 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng nhích lên 126,53 điểm. Rổ VN30 tăng hơn 25 điểm, đóng vai trò dẫn dắt chính của thị trường.

Dù thị trường hồi phục khá tích cực, thanh khoản lại có dấu hiệu giảm nhiệt so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 21.900 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức xấp xỉ 30.000 tỉ đồng của phiên biến động mạnh liền trước. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý quan sát, chưa mạnh dạn giải ngân trở lại sau nhịp rung lắc lớn.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với số mã tăng áp đảo mã giảm. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn diễn ra ở một số nhóm ngành. Nhóm thép chưa thực sự khởi sắc khi HPG giảm nhẹ. Nhóm dầu khí cũng có diễn biến trái chiều, với GAS tăng hơn 2% trong khi PLX giảm giá. Một số cổ phiếu bất động sản như NVL vẫn chìm trong sắc đỏ.

Điểm tích cực đáng chú ý trong phiên là động thái của khối ngoại. Sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng trên sàn HoSE với giá trị hơn 260 tỉ đồng. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 2.866 tỉ đồng, cao hơn mức bán ra hơn 2.605 tỉ đồng.

Việc khối ngoại đảo chiều mua ròng được xem là tín hiệu hỗ trợ tâm lý đáng kể cho thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn còn dè dặt. Dòng tiền ngoại quay lại cùng với sự phục hồi của nhóm cổ phiếu trụ cột giúp thị trường lấy lại trạng thái cân bằng sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó.

Theo giới phân tích, xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn cần thêm thời gian xác nhận khi áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng còn hiện hữu. Tuy nhiên, việc VN-Index nhanh chóng hồi phục mạnh sau nhịp giảm sâu cho thấy lực cầu trong nước vẫn đang hoạt động khá tốt, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Nếu dòng tiền tiếp tục cải thiện trong các phiên tới, thị trường có thể hướng đến việc kiểm định lại các vùng điểm cao hơn trong ngắn hạn.



