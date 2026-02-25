HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Chứng khoán Việt Nam quyết tâm đổi mới (*)

NGUYỄN VĂN THẮNG - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt, là năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Với ngành chứng khoán Việt Nam, năm 2026 cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng, kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống, đồng thời là năm củng cố nền tảng một thị trường mới nổi. Vì vậy, chứng khoán Việt Nam cần nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững để tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index tăng trưởng hơn 40% so với năm trước và chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng cao trên thế giới. Giá trị giao dịch bình quân phiên trong năm 2025 đạt hơn 29.000 tỉ đồng, tăng hơn 39% so với năm trước; vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 9.985 ngàn tỉ đồng, tăng 39,2%...

Cùng với đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) và việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp đã giúp thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường. Qua đó, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực.

Sang năm 2026, bên cạnh những thuận lợi, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức. Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, nguồn lực về vốn đóng vai trò rất quan trọng, trong đó có sự đóng góp của thị trường chứng khoán. Chứng khoán Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán. Triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn cao. Đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả thị trường giao dịch tín chỉ carbon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cần đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) gắn với niêm yết; thúc đẩy doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lên sàn chứng khoán...; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn để phát triển kinh tế.

Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục vươn lên, chuyên nghiệp và hội nhập, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

(*) Trích phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại buổi lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026, tổ chức ngày 24-2 ở TP HCM.

Tin liên quan

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ đánh cồng khai xuân chứng khoán

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ đánh cồng khai xuân chứng khoán

(NLĐO)- Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong 3 "nữ tướng" trên sàn chứng khoán dự lễ đánh cồng khai xuân phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Bính Ngọ.

Hàng tỉ USD chực chờ đổ vào 28 mã cổ phiếu sau khi chứng khoán chính thức nâng hạng

(NLĐO) – Tiếp nối khí thế hừng hực của phiên khai xuân, thị trường chứng khoán ngày 24-2 (tức Mùng 8 Tết) tiếp tục chứng kiến dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho ngành chứng khoán năm 2026

(NLĐO)- Năm 2026, diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản đều có sự tăng trưởng tốt

chứng khoán Việt Nam thị trường chứng khoán kinh tế Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo