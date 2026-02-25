Chứng khoán Việt Nam quyết tâm đổi mới (*)

Với ngành chứng khoán Việt Nam, năm 2026 cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng, kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống, đồng thời là năm củng cố nền tảng một thị trường mới nổi. Vì vậy, chứng khoán Việt Nam cần nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững để tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index tăng trưởng hơn 40% so với năm trước và chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng cao trên thế giới. Giá trị giao dịch bình quân phiên trong năm 2025 đạt hơn 29.000 tỉ đồng, tăng hơn 39% so với năm trước; vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 9.985 ngàn tỉ đồng, tăng 39,2%...

Cùng với đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) và việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp đã giúp thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường. Qua đó, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực.

Sang năm 2026, bên cạnh những thuận lợi, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức. Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, nguồn lực về vốn đóng vai trò rất quan trọng, trong đó có sự đóng góp của thị trường chứng khoán. Chứng khoán Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán. Triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn cao. Đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả thị trường giao dịch tín chỉ carbon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cần đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) gắn với niêm yết; thúc đẩy doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lên sàn chứng khoán...; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn để phát triển kinh tế.

Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục vươn lên, chuyên nghiệp và hội nhập, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(*) Trích phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại buổi lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026, tổ chức ngày 24-2 ở TP HCM.