Chuỗi hoạt động ý nghĩa của Công đoàn xã Nhà Bè trong Tháng Công nhân

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 - năm 2026, ngày 11-5, Công đoàn xã Nhà Bè, TPHCM đã phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy và bảo vệ môi trường cho 2.185 đoàn viên Công đoàn và học sinh của trường.

Đoàn viên, học sinh được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và ứng xử khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy trong học đường.

Tại chương trình, cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của trường đã được nghe các báo cáo viên phổ biến những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy; nhận biết một số loại ma túy phổ biến hiện nay, đặc biệt là các dạng ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử, nước uống… Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, cách ứng xử khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy trong học đường và cộng đồng.

Bên cạnh đó, hội nghị còn được tuyên truyền về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp; vận động học sinh thực hiện phân loại rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, không xả rác bừa bãi…

Công đoàn xã Nhà Bè tổ chức gian hàng áo dài miễn phí dành tặng người lao động

Trước đó, nhằm tăng cường phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân, Công đoàn xã Nhà Bè đã tổ chức gian hàng "Áo dài 0 đồng" kéo dài suốt một tuần lễ đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động và người dân trên địa bàn đến tham quan, lựa chọn.

Qua đó, hàng trăm bộ áo dài được vận động từ cán bộ, đoàn viên và các nhà hảo tâm đã được trao tặng miễn phí đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ trên địa bàn, góp phần giúp chị em phụ nữ có thêm điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.

Lao động nữ tham quan, lựa chọn áo dài

Ngoài ra, Công đoàn xã cũng đã đi thăm, tặng quà cho 6 trường hợp là người khuyết tật trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng/phần góp phần hỗ trợ, san sẻ phần nào gánh nặng trong sinh hoạt hằng ngày đồng thời động viên họ vươn lên trong cuộc sống

Lãnh đạo Công đoàn xã trao quà cho người khuyết tật

Đặc biệt, các cán bộ Công đoàn xã đã đóng góp và vận động để hỗ trợ một trường hợp trẻ mồ côi, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng. Với trường hợp này, Công đoàn xã tiếp tục nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm lo cho cháu đến hết năm 2026 với mức 3 triệu đồng/quý góp phần tiếp thêm nghị lực để cháu vượt qua khó khăn.