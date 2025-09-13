Chương mới cho hợp tác giữa TP HCM và Úc

Ngày 12-9, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM - đã hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc và phu quân đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Dấu mốc quan trọng

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, ông Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại thành phố của Toàn quyền Úc và phu quân, coi đó là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TP HCM và Úc, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Úc. Ông Trần Lưu Quang khẳng định TP HCM hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thành phố sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc, trước mắt là với 5 bang của Úc đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP HCM, góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Úc.

Bà Sam Mostyn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác song phương giữa Úc và Việt Nam trong các lĩnh vực; chia sẻ kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam cùng các kế hoạch phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó một phần lớn sẽ diễn ra tại TP HCM và khẳng định Úc luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chúc mừng ông Trần Lưu Quang trên cương vị tân Bí thư Thành ủy TP HCM, bà Toàn quyền Úc bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục giữ vững được nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Úc. Úc mong muốn tiếp tục tiếp nhận các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề để khi trở về trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM - tặng quà lưu niệm cho bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại TP HCM, bà Sam Mostyn và phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Úc đã đi thăm và giao lưu với sinh viên Đại học RMIT Việt Nam. Trao đổi với lãnh đạo nhà trường, Toàn quyền Úc Sam Mostyn khẳng định giáo dục là trọng tâm của mối quan hệ Úc - Việt Nam, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cả 2 quốc gia. Với hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên và gần 25.500 cựu sinh viên, Đại học RMIT Việt Nam đang là cơ sở lớn nhất của một trường đại học Úc ở nước ngoài.

Tại buổi giao lưu, đại diện Đại học RMIT thông báo sẽ đầu tư 25 triệu đô-la Úc để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, bao gồm việc mở rộng chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác giáo dục xuyên quốc gia với Việt Nam suốt 25 năm qua.

Theo đó, chương trình nghiên cứu sau đại học sẽ do Đại học RMIT Việt Nam dẫn dắt và thực hiện cùng với đối tác doanh nghiệp tại địa phương, tập trung vào các nghiên cứu hỗ trợ những mục tiêu của đất nước trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, chương trình đào tạo sẽ bám sát và hỗ trợ Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới mục tiêu nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên 1 vạn dân vào năm 2030.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, nhận định: "Giáo dục và nghiên cứu là yếu tố cốt lõi trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc. Khoản đầu tư của nhà trường không chỉ tăng cường nỗ lực nghiên cứu trong nước mà còn kết nối chuyên gia Việt Nam với các chuyên gia hàng đầu tại Úc, thúc đẩy môi trường chia sẻ kiến thức và đổi mới sáng tạo".

Quan hệ quốc phòng phát triển mạnh mẽ Chiều cùng ngày, bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc và phu quân đã đến thăm Bệnh viện Quân y 175 và gặp gỡ lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Việt Nam. Buổi đón tiếp có sự hiện diện của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng - TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, khẳng định mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Úc đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực quân y và gìn giữ hòa bình. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ thiết thực từ Úc trong những năm qua, dành cho Việt Nam nói chung, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 nói riêng, từ đào tạo chuyên môn, huấn luyện tiếng Anh đến hỗ trợ vận chuyển lực lượng bằng máy bay C-17 và cung cấp trang thiết bị y tế. Nhờ những hỗ trợ đó, năng lực của Bệnh viện Quân y 175 trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đã được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Quân y Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Cũng tại buổi lễ, bà Sam Mostyn đánh giá cao vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Bà Sam Mostyn gửi lời chúc tốt đẹp đến các bác sĩ quân y của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 sắp lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ LHQ và tin tưởng vào thành công của họ như những "sứ giả hòa bình" của Việt Nam. Hải Yến



