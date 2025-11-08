Chương trình Job Link 2025: Hơn 6.000 cơ hội việc làm đang chờ bạn

Lúc 7 giờ ngày 9-11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) diễn ra chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, do Báo Người Lao Động tổ chức.



Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" – Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 9-11

Sự kiện nhằm tăng cường mối liên kết bền vững giữa nhà trường - doanh nghiệp - người lao động, tạo cầu nối hiệu quả giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh của trí thức, người lao động trên thị trường.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình sẽ mở màn bằng Diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới" tại Phòng Hội thảo lầu 1, với sự tham dự của 50 diễn giả, nhà quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động.

Diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới" diễn ra ngay sau lễ khai mạc chương trình

Lúc 9 giờ, tại Sân khấu 4A, diễn ra talkshow thứ nhất với chủ đề "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng", quy tụ nhiều chuyên gia giáo dục - đào tạo uy tín.

Tiếp đó, lúc 10 giờ 30 phút, khán giả sẽ được theo dõi Livestream "Việc tìm người" trên kênh "Chú Khôi nhân sự", TikTok Báo Người Lao Động, với sự đồng hành của TikTok Shop.

Buổi chiều, lúc 13 giờ 30 phút, chương trình trở lại với talkshow thứ hai chủ đề "Ngành F&B khát nhân lực - Vì sao lao động trẻ quay lưng?", do Việc Làm Tốt và các chuyên gia chia sẻ, thảo luận cùng đông đảo lao động trẻ.

Không khí càng sôi động hơn lúc 14 giờ 45 phút, khi Mini-game và xổ số vui diễn ra tại Sân khấu 4A, nơi mọi người cùng hoạt náo và tương tác với Mr.Vui để nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Ban Tổ chức.

Lúc 15 giờ 30 phút, chương trình có nội dung giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật, mang lại thêm giá trị thiết thực cho người lao động.

Xuyên suốt ngày hội, hơn 50 gian hàng của doanh nghiệp sẽ cung ứng khoảng 6.000 cơ hội việc làm, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt người lao động đến tham gia và kết nối trực tiếp cùng nhà tuyển dụng.