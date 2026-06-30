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Thời sự

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam đã cất cánh tới Venezuela vào đêm 29-6 với hành trình bay kéo dài gần 24 tiếng.

Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu nạn và hàng hóa tới Venezuela, đêm 29-6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 1.

Tối 29-6, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay thứ hai vận chuyển hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua thảm họa động đất

Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23 giờ 30 ngày 29-6. Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), máy bay tiếp tục hành trình tới sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas, hoàn thành chặng bay kéo dài gần 24 tiếng từ Việt Nam tới Venezuela.

Chuyến bay đặc biệt chuyên chở 46,8 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân Venezuela cùng trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Để bảo đảm chuyến bay chuyên chở hàng hóa, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn 15 người, gồm 6 phi công, 3 tiếp viên, 2 kỹ sư và 4 nhân viên phục vụ mặt đất.

"Việc huy động liên tiếp hai máy bay thân rộng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trong giai đoạn cao điểm hè. Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách nếu lịch khai thác một số chuyến bay phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế đặc biệt này"- đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Trước đó, Hãng Hàng không Quốc gia đã thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị lên đường tới Venezuela. Ngay sau khi chuyến bay cất cánh, các đơn vị khai thác, kỹ thuật, điều hành bay và phục vụ mặt đất của Hãng khẩn trương chuẩn bị cho chuyến bay thứ hai, bảo đảm 46,8 tấn hàng hỗ trợ được vận chuyển đúng tiến độ.

Đến nay, Vietnam Airlines đã hoàn thành hai chuyến bay đặc biệt, đưa lực lượng cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela góp phần bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai kịp thời sau trận động đất.

Vietnam Airlines chuẩn bị khai thác chuyến bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên

Vietnam Airlines dự kiến khai thác tàu bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên ngay trong năm nay, đánh dấu bước chuyển từ mô hình chủ yếu vận chuyển hàng hóa trên khoang bụng máy bay chở khách sang khai thác đội bay hàng hóa riêng.

Theo Tổng giám đốc Lê Hồng Hà, phát triển vận tải hàng hóa là một trong những mục tiêu chiến lược của hãng. Vietnam Airlines đã thành lập tổ công tác chuyên trách do một Phó tổng giám đốc phụ trách, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không quốc tế để xây dựng phương án khai thác vận tải hàng hóa.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết việc phát triển đội bay chở hàng sẽ giúp hãng đa dạng hóa nguồn thu, tận dụng nhu cầu vận tải hàng hóa quốc tế đang tăng và hoàn thiện hệ sinh thái hàng không trong giai đoạn phát triển mới. Hãng đang Đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, như tại sân bay Long Thành đang đầu tư hai nhà ga hàng hóa gồm nhà ga hàng hóa thông thường và nhà ga chuyển phát nhanh, tạo nền tảng để mở rộng hoạt động logistics từ năm 2026.

Một số hình ảnh về chuyến bay đặc biệt:

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 2.

Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23 giờ 30 ngày 29-6

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 3.

Trước đó, các lô hàng hỗ trợ được đóng gói, kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành các bước tiếp theo của quy trình vận chuyển

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 4.

Các lô hàng hỗ trợ được đóng gói, kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành các bước tiếp theo của quy trình vận chuyển

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 5.

Các lô hàng hỗ trợ được đóng gói, kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành các bước tiếp theo của quy trình vận chuyển

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 6.

Hàng hóa được xe nâng chuyên dụng đưa lên cabin

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 7.

Hàng hóa được chất xếp trên cabin để tăng thêm khối lượng chuyên chở

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Việt Nam tới Venezuela - Ảnh 9.

Phi hành đoàn chuyến bay đặc biệt VN68


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Vietnam Airlines chuyến bay đặc biệt Venezuela
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