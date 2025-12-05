Chuyện gì xảy ra khi bản hit của nghệ sĩ bị AI sao chép để cạnh tranh?

Chiều 5-12, Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) TPHCM phối hợp Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam tổ chức tọa đàm với chủ đề "Ngoại lệ bản quyền dành cho AI và ảnh hưởng tới ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam” tại TPHCM.

Luật sư Phan Vũ Tuấn (Phó Chủ tịch Hội SHTT TPHCM - Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam) cho rằng việc xem xét bổ sung ngoại lệ đối với hoạt động khai thác văn bản và dữ liệu (TDM) vào Luật sửa đổi Luật SHTT là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh.

Theo ông Tuấn, ngoại lệ này chỉ phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng giữa quyền tiếp cận tri thức của cộng đồng và nhu cầu tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển công nghệ mới.

"Chỉ khi giữ được sự cân bằng này, ngoại lệ TDM mới hỗ trợ AI phát triển mà không làm ảnh hưởng đến mục tiêu bảo hộ quyền SHTT" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ở góc độ ngành âm nhạc, ông Tào Minh Hùng, đại diện Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) tại Việt Nam, cho biết sự phát triển nhanh của AI đang tạo ra nhiều thách thức lớn đối với ngành công nghiệp sáng tạo.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm

Theo ông Hùng, dù một số nhà phát triển AI hợp tác hoặc xin cấp phép để sử dụng dữ liệu có bản quyền, vẫn còn nhiều đơn vị tự ý khai thác các nội dung này để huấn luyện mô hình mà không thông qua đàm phán hay trả phí. Điều này khiến họ thu lợi từ thành quả lao động của nghệ sĩ, đồng thời tạo ra sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với chính tác phẩm gốc được sử dụng làm dữ liệu đầu vào.

Ông Hùng cho rằng việc bổ sung ngoại lệ đối với hoạt động TDM trong dự thảo sửa đổi Luật SHTT cần được xem xét thận trọng. Các nhà phát triển AI vẫn hoàn toàn có thể tiếp cận dữ liệu thông qua cơ chế xin cấp phép như mọi hình thức khai thác bản quyền khác. Nếu áp dụng ngoại lệ quá rộng, điều này sẽ làm suy yếu nỗ lực xây dựng thị trường cấp phép lành mạnh cho hoạt động huấn luyện AI và dẫn đến nguy cơ giảm giá trị bản quyền trong ngành ghi âm.

"Do đó, ngoại lệ TDM cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm sự phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam" - ông Hùng nhấn mạnh.