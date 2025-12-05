Chuyện gì xảy ra khi bản hit của nghệ sĩ bị AI sao chép để cạnh tranh?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Chuyện gì xảy ra khi bản hit của nghệ sĩ bị AI sao chép để cạnh tranh?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Công nghệ AI đang khai thác tác phẩm của nghệ sĩ để huấn luyện, thu lợi từ chất xám của họ và tạo ra sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với chính bản gốc.

Chiều 5-12, Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) TPHCM phối hợp Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam tổ chức tọa đàm với chủ đề "Ngoại lệ bản quyền dành cho AI và ảnh hưởng tới ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam” tại TPHCM.

Luật sư Phan Vũ Tuấn (Phó Chủ tịch Hội SHTT TPHCM - Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam) cho rằng việc xem xét bổ sung ngoại lệ đối với hoạt động khai thác văn bản và dữ liệu (TDM) vào Luật sửa đổi Luật SHTT là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh.

Theo ông Tuấn, ngoại lệ này chỉ phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng giữa quyền tiếp cận tri thức của cộng đồng và nhu cầu tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển công nghệ mới.

"Chỉ khi giữ được sự cân bằng này, ngoại lệ TDM mới hỗ trợ AI phát triển mà không làm ảnh hưởng đến mục tiêu bảo hộ quyền SHTT" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ở góc độ ngành âm nhạc, ông Tào Minh Hùng, đại diện Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) tại Việt Nam, cho biết sự phát triển nhanh của AI đang tạo ra nhiều thách thức lớn đối với ngành công nghiệp sáng tạo.

- Ảnh 2.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm

Theo ông Hùng, dù một số nhà phát triển AI hợp tác hoặc xin cấp phép để sử dụng dữ liệu có bản quyền, vẫn còn nhiều đơn vị tự ý khai thác các nội dung này để huấn luyện mô hình mà không thông qua đàm phán hay trả phí. Điều này khiến họ thu lợi từ thành quả lao động của nghệ sĩ, đồng thời tạo ra sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với chính tác phẩm gốc được sử dụng làm dữ liệu đầu vào.

Ông Hùng cho rằng việc bổ sung ngoại lệ đối với hoạt động TDM trong dự thảo sửa đổi Luật SHTT cần được xem xét thận trọng. Các nhà phát triển AI vẫn hoàn toàn có thể tiếp cận dữ liệu thông qua cơ chế xin cấp phép như mọi hình thức khai thác bản quyền khác. Nếu áp dụng ngoại lệ quá rộng, điều này sẽ làm suy yếu nỗ lực xây dựng thị trường cấp phép lành mạnh   cho hoạt động huấn luyện AI và dẫn đến nguy cơ giảm giá trị bản quyền trong ngành ghi âm.

"Do đó, ngoại lệ TDM cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm sự phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam" - ông Hùng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Khả năng chưa từng có của AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh

Khả năng chưa từng có của AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh

(NLĐO) - Y tế và chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc nhờ sự kết hợp của AI, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn...

Bạn gái AI gợi cảm Mỹ “đối đầu” bạn trai AI lý tưởng Trung Quốc

(NLĐO) - Sự thất vọng ngoài đời thực khiến nam - nữ toàn cầu tìm đến AI, tạo ra sự phân hóa thú vị giữa Mỹ và Trung Quốc trong phát triển bạn đồng hành AI.

Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” gây hoang mang ở Trung Quốc

(NLĐO) - Trò đùa “ăn mày AI đột nhập” lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, biến hình ảnh giả thành các cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp ngoài đời thực.

trí tuệ nhân tạo AI sở hữu trí tuệ âm nhạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo