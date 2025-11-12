HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chuyện gì xảy ra trên đường Hồ Chí Minh tối qua?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ lăn từ vách núi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Quảng Trị) trong đêm.

Tảng đá nặng hàng tấn lăn xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đêm qua - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đá trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Sáng 12-11, UBND xã Trường Sơn (Quảng Trị) cho biết trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Hồng Sơn, vừa xảy ra sự cố đá núi sạt lăn xuống đường, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 11-11, một tảng đá lớn chiều dài khoảng 1,5 m, rộng 1,5 m, cao 1 m, ước tính nặng hàng tấn bất ngờ tách khỏi sườn núi rồi lăn xuống mặt đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này không có phương tiện qua lại nên không gây thương vong về người. Tảng đá nằm chắn một phần mặt đường khiến các phương tiện lưu thông phải giảm tốc và di chuyển thận trọng khi đi qua.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Trường Sơn phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây cảnh báo, đặt biển hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông.

Đơn vị quản lý đường bộ cũng đã khảo sát hiện trường, lên phương án di dời tảng đá ra khỏi khu vực, khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt.

Được biết, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn đi qua nhiều khu vực núi cao, địa hình dốc, thường xuyên xảy ra sạt lở, đá rơi mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và tài xế cần quan sát kỹ, giảm tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường này, đặc biệt vào ban đêm hoặc sau mưa.

Tin liên quan

VIDEO: Bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi nước lũ rút, xã Lệ Thủy (Quảng Trị) ngổn ngang bùn đất, rác thải; hàng trăm bộ đội dầm mình dọn dẹp giúp dân khôi phục cuộc sống.

Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tập đoàn Sơn Hải cho rằng dự án 500 tỉ đồng ở Quảng Trị là của tỉnh, doanh nghiệp chỉ là nhà đầu tư và không có sai phạm như thông tin nêu.

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Tỉnh uỷ Quảng Trị tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huế giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Quảng Trị sạt lở đường Hồ Chí Minh
