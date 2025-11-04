VIDEO: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị "xé toạc" sau mưa lũ

Sáng 4-11, UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa bàn xuất hiện vết nứt mặt đường, cảnh báo nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bão lụt, Công an xã Trường Sơn phát hiện tại Km số 109 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua bản Đá Chát, xã Trường Sơn xuất hiện 1 vết nứt lớn dài khoảng 40 m, rộng khoảng 15 cm ngay giữa mặt đường bê tông.

Công an xã Trường Sơn chủ động phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn đã tiến hành làm rào chắn, cắm biển cảnh báo tại khu vực xảy ra vết nứt xuất hiện để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

Lực lượng chức năng rào chắn, cảnh báo về sự cố của đoạn đường.

Vết nứt mặt đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Trường Sơn

Cùng với nhánh Đông, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là tuyến giao thông quan trọng, mặt đường chủ yếu bằng bê tông, chạy xuyên giữa rừng Trường Sơn, kết nối xã Trường Sơn và 1 số địa bàn khác tại tỉnh Quảng Trị với trung tâm tỉnh và các vùng miền của cả nước.

Tuyến đường này đã đưa vào sử dụng từ hàng chục năm nay và chất lượng tốt. Trong những ngày qua, mưa lớn liên tục đã làm một số nơi trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị nứt, lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vào mùa mưa lũ năm 2020, đoạn đường này cũng đã xuất hiện vết nứt. Sau đó, đơn vị quản lý tuyến đường đã trám vá, nay vết nứt xuất hiện trở lại và rộng hơn.