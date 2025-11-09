HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chuyên gia người Nhật kỳ vọng gì từ nguồn nhân lực Việt Nam tại Job Link 2025?

G.Nam

(NLĐO) - Tại Job Link 2025, chuyên gia Nhật Bản Satomura Yusuke chia sẻ ý tưởng giúp lao động trẻ người Việt phát triển bền vững ở Nhật và quê nhà

Trong khuôn khổ chương trình Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, ông Satomura Yusuke, Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group, chia sẻ những kinh nghiệm quý giá sau hơn 20 năm đào tạo hơn 40.000 học viên sang Nhật Bản, trong đó có khoảng 25.000 lao động Việt Nam. 

Chuyên gia người Nhật kỳ vọng gì từ nguồn nhân lực Việt Nam tại Job Link 2025? - Ảnh 1.

Ông Satomura Yusuke, Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group (phải)

Hiện có hơn 800.000 người Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật, và câu hỏi lớn được ông Satomura Yusuke đặt ra là khi trở về nước, làm thế nào để những lao động có kiến thức và kỹ năng này tiếp tục phát huy năng lực.

Theo ông Satomura Yusuke, việc hỗ trợ người lao động phải bắt đầu ngay từ trước khi sang Nhật, không chỉ sau khi họ trở về. "Cần có lộ trình rõ ràng từ việc học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa đến định hướng nghề nghiệp để họ thích nghi và phát triển bền vững" - ông nhấn mạnh.

Một trong những yếu tố then chốt mà Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group gợi ý là ngoại ngữ. Theo đó, nhiều bạn trẻ Việt Nam còn hạn chế về tiếng Nhật dẫn đến khó khăn trong giao tiếp, học hỏi và xây dựng mối quan hệ trong môi trường doanh nghiệp quốc tế. Ngoại ngữ là công cụ để tiếp thu, hiểu chỉ đạo và học hỏi những điều mới. Vì vậy, cần đặc biệt chú trọng đào tạo ngoại ngữ ngay từ khi còn học ở Việt Nam.

Yếu tố thứ hai là chọn môi trường làm việc phù hợp. Tại ESUHAI, mỗi nhân sự mới đều được kỳ vọng gắn bó lâu dài, vì vậy doanh nghiệp tập trung đào tạo và phát triển nhân lực. Đây là cơ hội để lao động Việt Nam ở Nhật có việc làm ổn định, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng quan trọng cho tương lai.

Chuyên gia người Nhật kỳ vọng gì từ nguồn nhân lực Việt Nam tại Job Link 2025? - Ảnh 2.

Gian hàng của Esuhai Group nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ

Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng và định hướng dài hạn. "Mức lương năm đầu tiên có thể chưa cao, nhưng nếu được đào tạo bài bản và có kế hoạch phát triển 5–15 năm, tổng thu nhập trọn đời sẽ vượt trội. Điều quan trọng là phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp và tư duy độc lập, để khi trở về Việt Nam, bạn vẫn giữ được giá trị và dễ dàng tìm việc" -  ông Satomura nhấn mạnh.

Thông tin Nhật Bản có khoảng 3,6 triệu doanh nghiệp nhưng thiếu nhân lực, đặc biệt là những người hiểu tiếng Nhật và có kỹ năng chuyên môn, trong khi Việt Nam mới có khoảng 1 triệu doanh nghiệp... theo ông Satomura Yusuke, điều này cho thấy nguồn nhân lực Việt Nam có giá trị cao nếu được đào tạo và định hướng đúng cách.

Chuyên gia người Nhật kỳ vọng gì từ nguồn nhân lực Việt Nam tại Job Link 2025? - Ảnh 3.

Các trò chơi hấp dẫn tại gian hàng Esuhai Group khiến các bạn trẻ hào hứng tham gia

Vị chuyên gia này cho biết trong hệ sinh thái của Esuhai Group, Trường Trung cấp Kỹ năng Chuyên nghiệp Nhật Bản - Japan ProSkills College (JPC) và Esuworks là những đơn vị hỗ trợ quan trọng, giúp học viên nâng cao kỹ năng tiếng Nhật, tư duy nghề nghiệp và định hướng phát triển dài hạn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Nhật và thuận lợi khi trở về Việt Nam. Hơn 20.000 cựu học viên đã phát triển vượt bậc, nhiều người đạt trình độ ngang bằng người Nhật, được đãi ngộ tốt và giữ vị trí quan trọng.

Để thành công và phát triển lâu dài, lao động trẻ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ năng, ngoại ngữ, tư duy cầu tiến và định hướng nghề nghiệp dài hạn, kết hợp với môi trường đào tạo và doanh nghiệp phù hợp. Đây là cơ hội hiếm có để phát triển sự nghiệp và thu nhập bền vững, dù ở Nhật hay khi trở về Việt Nam.

Tin liên quan

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá

(NLĐO) – Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ và người tham dự nhờ các mô hình tự động hoá sáng tạo, được chế tạo hoàn toàn bởi sinh viên.

Job Link 2025: Sinh viên mong mỏi tìm được việc làm phù hợp với năng lực

(NLĐO) - Sức nóng của Job Link 2025 không chỉ đến từ các nhà tuyển dụng, mà còn từ chính năng lượng tuyệt vời của các bạn sinh viên ngay tại gian hàng.

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc?

(NLĐO) – Đó là một trong những chủ đề được các chuyên gia và học sinh, sinh viên bàn luận sôi nổi tại Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

