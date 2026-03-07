HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Ninh Bình vẫn chưa tìm lại được mạch thắng

Tường Phước

(NLĐO) - Bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ở vòng 15 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân nhà tối 7-3, CLB Ninh Bình kéo dài chuỗi 4 trận không thắng

Ninh Bình FC và SHB Đà Nẵng - Clip: FPT Play

Tạo ấn tượng khi liên tục dẫn đầu V-League ở giai đoạn lượt đi mùa giải 2025-2026 nhưng "tân binh" Ninh Bình dần hụt hơi ở giai đoạn lượt về của giải đấu. Dù đã thay thế HLV trưởng song đội bóng Cố đô Hoa Lư vẫn chưa thể tìm lại mạch thắng.

Ninh Bình FC vẫn chưa tìm lại mạch thắng - Ảnh 1.

Ninh Bình FC vẫn chưa tìm lại mạch thắng - Ảnh 2.

Ninh Bình (áo đỏ) khong thể giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Đà Nẵng

Sở hữu lực lượng có trình độ chuyên môn và đẳng cấp hàng đầu giải quốc nội, đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành được đánh giá cao hơn đội khách Đà Nẵng ở vòng 15 V-League 2025-2026. Tận dụng lợi thế sân nhà, Ninh Bình có bàn mở tỉ số do công Gustavo Henrique ở phút 21.

Tuy nhiên, Hoàng Đức và các đồng đội đã không thể bảo toàn chiến thắng khi bị đối phương xuyên thủng lưới, gỡ hòa 1-1 ở khoảng thời gian giữa hiệp đấu thứ 2. Ngoại binh Lucas Ribamar là người ghi bàn giúp đội bóng sông Hàn giành lại 1 điểm khi hành quân đến Cố đô Hoa Lư.

Ninh Bình FC vẫn chưa tìm lại mạch thắng - Ảnh 3.

Lucas Ribamar là người ghi bàn giúp đội bóng sông Hàn giành lại 1 điểm

Ninh Bình FC vẫn chưa tìm lại mạch thắng - Ảnh 4.

Với kết quả này, Ninh Bình tiếp tục mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng Công an Hà Nội. Thầy trò ông Vũ Tiến Thành tạm xếp thứ 2 với 28 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận so với các đội cạnh tranh trong tốp 3.

Trong khi đó, Đà Nẵng tạm thoát vị trí đáy bảng xếp hạng, có cùng 11 điểm với đội đứng cuối - PVF-CAND - nhưng hơn về chỉ số phụ. Ngoài ra, so với hai đội đứng trên, đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn kém hơn 3 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Diễn ra cùng ngày, CLB Hải Phòng nhận thất bại 0-1 khi hành quân đến sân Vinh chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Kết quả này khiến thầy trò ông Chu Đình Nghiêm mất cơ hội trở lại tốp 4 bảng xếp hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Thắng Ninh Bình FC, CLB CAHN vươn lên dẫn đầu V-League 2025-2026

Thắng Ninh Bình FC, CLB CAHN vươn lên dẫn đầu V-League 2025-2026

(NLĐO) - Vượt qua Ninh Bình FC với tỉ số 3-2 tối 1-2, CLB CAHN bứt tốc trên bảng xếp hạng với khoảng cách 2 điểm so với đối thủ và còn một trận chưa đấu

"Siêu phẩm" giúp Becamex TP HCM chia điểm với Ninh Bình FC

(NLĐO) - CLB Becamex TP HCM tạo bất ngờ khi cầm hòa chủ nhà Ninh Bình FC với tỉ số 1-1 ở vòng 9 V-League 2025-2026 tối 1-11

HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB Ninh Bình hết mùa

(NLĐO) - Ngay khi Ninh Bình sa thải HLV tiền nhiệm, Giám đốc Học viện HAGL, Vũ Tiến Thành được bổ nhiệm HLV tạm quyền đến hết mùa V-League 2025-2026.

công an hà nội HLV Vũ Tiến Thành CLB Đà Nẵng Hoàng Đức cố đô Hoa Lư Ninh Bình FC V-League 2025-2026
    Thông báo