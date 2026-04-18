Clip 20 giây trên mạng khiến hơn 30 thanh thiếu niên bị xử lý ở Vĩnh Long

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với Công an phường Nguyệt Hóa xác minh, lập biên bản xử lý hơn 30 trường hợp liên quan đến vụ nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe máy dàn hàng ngang, đùa giỡn và chọi bột trên đường.

CLIP: Nhóm thanh thiếu niên chạy xe dàn hàng ngang, chọi bột trên đường. Nguồn: Mạng xã hội

Theo cơ quan chức năng, các lỗi vi phạm được ghi nhận gồm: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, giao xe cho người không đủ điều kiện, không có giấy phép lái xe, phương tiện thiếu gương chiếu hậu bên trái…

Ngoài việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng yêu cầu các trường hợp vi phạm viết cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Đồng thời, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ đối với hơn 40 trường hợp có liên quan để xử lý triệt để, tránh tái diễn tình trạng tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy dàn hàng ngang, vừa di chuyển vừa đùa giỡn, ném bột trên tuyến đường thuộc phường Nguyệt Hóa. Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

Công an mời làm việc đối với nhóm thanh thiếu niên

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận, trong đó đa số ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật và an toàn của nhóm thanh, thiếu niên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng vào cuộc, mời các cá nhân liên quan đến làm việc, đồng thời phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi chạy xe hàng ngang, đùa giỡn trên đường.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, không tụ tập, điều khiển phương tiện gây nguy hiểm. Gia đình và nhà trường được đề nghị tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao xe khi chưa đủ điều kiện nhằm góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.