CLIP: Đầu năm trúng lớn loài hải sản nhiều người kiêng cữ, ngư dân bật mí nguyên nhân

Rạng sáng ngày 24-2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), khu vực bãi ngang và đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai đoạn qua phường Thuận An (TP Huế) rộn ràng tàu ghe nối đuôi nhau cập bờ. Sau khoảng một đêm hải hành, những chiếc ghe nhỏ chất đầy rổ mực tươi rói, lấp lánh trong ánh bình minh đầu xuân, mang theo niềm vui trúng đậm của ngư dân miền biển.

Sau một đêm ra biển xúc mực, các ghe nhỏ của ngư dân Thuận An cập bờ với những rổ mực tươi rói.

Theo nhiều ngư dân vùng biển Huế, từ trước Tết Bính Ngọ đến nay liên tiếp xuất hiện các luồng mực cơm, mực ống dày đặc. Có người chỉ sau một đêm vươn khơi đã thu về hơn 10 triệu đồng – điều hiếm thấy so với những năm trước. Không khí mua bán trên bến dưới thuyền vì thế càng thêm rộn ràng, ngư dân phấn khởi ngay những chuyến biển đầu năm.

Những rổ mực cơm tươi roi rói vừa mới cập bờ lúc rạng sáng.

Lý giải nguyên nhân, bà con cho rằng nguồn lợi thủy sản đang phục hồi rõ rệt nhờ công tác quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác và sự vào cuộc quyết liệt trong thực hiện chương trình gỡ "thẻ vàng" IUU. Khi việc phân vùng khai thác được kiểm soát nghiêm, mực và các loài hải sản có không gian sinh sống, tái tạo và phát triển mạnh hơn.

Tiểu thương đã có mặt ngay tại các bến bãi ngang để mua từng rổ mực tươi, kịp mang ra chợ bán.

Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP Huế, cho biết địa phương hiện quản lý chặt quy định khai thác trên biển. Các chủ phương tiện cơ bản chấp hành đúng vùng hoạt động: tàu dài trên 15 m chỉ được khai thác thủy hải sản ở vùng khơi; tàu từ 12 m đến dưới 15 m hoạt động vùng lộng; tàu dưới 12 m khai thác ven bờ.

Năm nay ngư dân bãi ngang ở Huế không chỉ xúc được nhiều mực mà mực nay khá to.

Đến nay, TP Huế đã hoàn thành kiểm kê, phân loại, đối soát thông tin tàu cá tại 11/11 xã, phường có tàu cá. Toàn thành phố có 998 tàu cá đã đăng ký và cập nhật lên hệ thống VNFishbase. Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU như tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân tuân thủ quy định.

Mực được ngư dân bỏ vào từng rổ (mẹt) với trọng lượng chừng 0,8-0,9 kg/rổ và được xếp chồng lên nhau, cách giữa các rổ là từng que đũa để tránh mực bị hư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế phát hành hàng chục bản tin, thực hiện nhiều phóng sự truyền hình; Bộ đội Biên phòng TP Huế tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền với hơn 1.000 lượt người tham gia; Chi cục Thủy sản in 1.200 tờ rơi gửi đến chủ tàu, thuyền trưởng để phổ biến quy định khai thác hợp pháp.

Một mớ mực như vậy có giá từ 250.000-300.000 đồng

Song song đó, 11 xã, phường có tàu cá đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên UBND, công an viên, cán bộ biên phòng và các hội, đoàn thể trong việc giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; rà soát, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kể cả những trường hợp tồn đọng trước đây còn hiệu lực.

Tám xã, phường có nhiều tàu cá cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác IUU.

Những rổ mực đầy khoang trong sớm đầu xuân không chỉ là "lộc biển" cho ngư dân Huế, mà còn là tín hiệu tích cực từ nỗ lực quản lý, tái tạo và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trên vùng biển ở địa phương này.

Từng rổ mực tươi rói được bày bán ở vỉa hè phường Thuận An sáng 24-2.

Nhiều ghe vào bờ sau một đêm ra biển xúc mực.

So với trước Tết Bính Ngọ thì thời điểm này mực ít hơn. Trước Tết có người một đêm xúc được hơn 40 rổ mực, thu lợi hơn 10 triệu đồng.

Người phụ nữ xách mực từ ghe của chồng mới cập bờ để kịp ra chợ bán.

Nhiều người vẫn còn quan niệm ăn mực đầu năm sẽ xui nhưng đối với ngư dân miệt biển thì loài hải sản này đang mang đến thu nhập lớn, niềm vui lớn cho họ trong dịp Tết 2026.

Một ngư dân 70 tuổi cập bờ sau một đêm ra biển xúc mực. 7 rổ mực tươi là kết quả một đêm ông ra khơi, thu lợi khoảng 2 triệu đồng. Có đêm ông xúc đến hơn 10 rổ mực.