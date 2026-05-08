Clip ghi lại cảnh nam thanh niên chở bạn "làm xiếc" trên đường

Thanh niên chở bạn lạng lách trên đường, bị CSGT xử phạt.

Ngày 8-5, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM phối hợp Đồn Công an KCN VSIP đã lập biên bản xử phạt nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trong khu công nghiệp. Clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Theo xác minh, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 3-5, T.K.T.T (21 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy biển số 59S1-521… chở theo bạn là B.H.Q lưu thông từ khu dân cư Việt Sing, phường An Phú đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương để vui chơi.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường số 5 và đại lộ Tự Do trong KCN VSIP, T. điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng theo hướng ra Quốc lộ 13 rồi tiếp tục chạy vào trung tâm thương mại.

Toàn bộ hành vi được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến phản ứng.

Hai nam thanh niên làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bình Triệu phối hợp Đồn Công an KCN VSIP vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai không có giấy phép lái xe và thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định chiếc xe máy do T. điều khiển là tài sản của bà Y, là bác họ của nam thanh niên này.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. về hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ. Với các lỗi vi phạm, T. bị xử phạt tổng cộng 12 triệu đồng, gồm 9 triệu đồng về hành vi lạng lách, đánh võng và 3 triệu đồng do không có giấy phép lái xe. Phương tiện cũng bị tạm giữ 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển khi tham gia giao thông.