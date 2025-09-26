CLIP: Hiện trường “hà bá nuốt nhà” ở Đồng Tháp, nhiều người nháo nhào

Những ngày qua, các vụ sạt lở nghiêm trọng cặp mé sông Tiền thuộc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ảnh hưởng đến nhiều căn nhà của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp. Nguồn: Mạng xã hội

Hiện trường vụ sạt lở

Theo đó, trong 2 ngày ngày 24 và 25-9, tại khu vực khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh xảy ra vụ sạt lở có chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào đất liền khoảng 15m, gây ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân. Trong đó, 5 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn, 4 căn đang sạt lở, hơn 10 căn nhà có nguy cơ sạt lở.

Ngoài ra, sạt lở đã nhấn chìm 2 ngôi mộ, hiện vẫn chưa tìm được. Người dân đã bốc 2 ngôi mộ khác tại khu vực sạt lở mang đi chôn cất. Hiện, tình hình sạt lở tại đây đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa nhiều ngôi nhà gần khu vực sạt lở.

Địa phương đã huy động các lực lượng và sử dụng xe tải vận chuyển tài sản và nhiều vật dụng của các hộ dân ở khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân không còn nhà thì đã hoặc đang mượn nhà hàng xóm ở tạm; có hộ đang ở tạm ven đường.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Trước đó, vào sáng 20-9, tại khu vực trên cũng đã xảy ra vụ sạt lở với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, gây ảnh hưởng trực tiếp 7 hộ dân.