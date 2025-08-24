HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 ập vào

Bài - ảnh- clip: Đức Ngọc

(NLĐO) - Người dân đang khẩn trương chằng chống nhà, tìm nơi neo đậu cho tàu thuyền trước khi bão số 5 giật cấp 15 vào đất liền.

Tỉnh Nghệ An dự kiến là một trong những địa phương bão số 5 đổ bộ trực tiếp. Sáng 24-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhiều địa phương ven biển ở tỉnh Nghệ An, người dân chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 1.

Ngư dân Nghệ An kéo thuyền về nhà trước khi bão số 5 vào đất liền

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 2.

Ngư dân Nghệ An đưa thuyền lên nơi cao

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 3.

Người dân chủ động đưa thuyền lên bờ

Video người dân ở Nghệ An chằng chống nhà, kéo thuyền lên nơi an toàn

Ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, đồng thời kiểm tra lại dây neo, chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhiên liệu dự phòng. Nhiều hộ gia đình sống gần khu vực sạt lở cũng đã di chuyển tài sản quan trọng, sẵn sàng sơ tán theo khuyến cáo của chính quyền.

Để đảm bảo an toàn kể từ 5 giờ sáng 24-8 tỉnh Nghệ An đã cấm biển. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ cùng ngày. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao lãnh đạo các xã, phường ven biển, Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan sử dụng mọi phương tiện, biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 4.

Người dân kéo thuyền từ biển lên bờ

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 5.

Người dân chằng chống các thuyền thúng

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 6.

Người dân neo đậu các thuyền thúng

Yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các ngành, địa phương phải tập trung triển khai biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 7.

Người dân các địa phương ven biển ở Nghệ An hối hả chằng chống nhà

Đặc biệt, nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê, phòng, chống lũ theo phương châm "4 tại chỗ". Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn.

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 8.

Người dân dùng bao đựng nước dằn trên mái nhà để các mái tôn khỏi bay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng ngày 24-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc - 111,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Tâm bão cách Nghệ An khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam và cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào đất liền - Ảnh 9.

Các tàu thuyền được người dân neo đậu tại các nơi an toàn

Đến 4 giờ sáng ngày 25-8, tâm bão ở vị trí 18,3 độ vĩ Bắc - 107,8 độ kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 230 km và cách Hà Tĩnh khoảng 210 km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13, giật cấp 15 và còn có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,0 - 20,0 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 106,5 -114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, bao gồm khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (trong đó có quần đảo Hoàng Sa), Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đảo Cồn Cỏ).

Đến 4 giờ sáng ngày 26-8, tâm bão ở vị trí 18,8 độ vĩ Bắc - 103,7 độ kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/giờ và bắt đầu suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm giới hạn từ vĩ tuyến 16,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai gồm: Cấp 3 đối với Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị - Thừa Thiên Huế; cấp 4 đối với vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

bão số 5 mưa lớn giá mạnh giật cấp 15 miền Trung tỉnh Nghệ An
