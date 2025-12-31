HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

CLIP: Khoảnh khắc 2 người phụ nữ nhảy múa tưng bừng vì trúng độc đắc xổ số cào gây bão mạng

Thu Tâm

(NLĐO) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 người phụ nữ cùng… nhảy khi người mua trúng độc đắc xổ số cào đang thu hút hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận

Trưa 31-12, nhiều đại lý vé số đã liên tục chia sẻ đoạn clip người bán lẫn người mua đã… nhảy múa tưng bừng khi hay tin trúng độc đắc 1 tỉ đồng xổ số cào khiến nhiều người tỏ ra thích thú.

Clip Khoảnh khắc trúng độc đắc xổ số

Theo đoạn clip, tờ vé số cào trúng độc đắc 1 tỉ đồng thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn", do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM phát hành. Trong đó, số 54 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 54 trong "ô số trúng thưởng".

Khách hàng may mắn trúng thưởng 1 tỉ đồng là một người phụ nữ ở xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh. Biết mình trúng số, người phụ nữ này vừa… nhảy vừa thốt lên "Trời ơi tui trúng 1 tỉ rồi". Xem qua tờ vé số cào trúng thưởng, người phụ nữ là chủ đại lý vé số cũng… nhảy theo ăn mừng.

Đoạn clip hiện đang thu hút hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Trong đó, nhiều người chúc mừng chủ nhân trúng độc đắc lẫn đại lý vé số, như: "Bà bán nhảy còn hơn người trúng, vui thiệt"; "Vậy người ta mới nói mừng như trúng số"; "Má ơi vui lây luôn á"; "Tự nhiên bản thân cũng sướng lây, chúc mừng chị"…

Khoảnh khắc 2 phụ nữ nhảy tưng vì trúng độc đắc xổ số cào gây bão mạng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc 2 phụ nữ nhảy tưng vì trúng độc đắc xổ số cào gây bão mạng - Ảnh 2.

Người bán lẫn người mua cùng... nhảy tưng khi hay tin trúng độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Ngày 30-12, trên mạng xã hội cũng "dậy sóng" trước đoạn clip cô dâu trúng độc đắc 2 tỉ đồng ngay ngày cưới.

