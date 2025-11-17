Dự báo thời tiết hôm nay, 17-11: TPHCM khá mát mẻ, khả năng vẫn có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 17-11, nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C.
Trong khi đó, ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết khu vực có khả năng có mưa là 75% vào ban ngày và 10% vào ban đêm, chủ yếu là mưa rào và dông rải rác.
Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năngxảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Bình luận (0)