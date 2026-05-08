CLIP: Một công nhân bị cuốn vào máy xay, tử vong thương tâm

Ngày 8-5, UBND xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai xác nhân trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6 giờ sáng hôm qua (7-5), anh Rơ Mah J. (SN 1992, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) là công nhân của Công ty cổ phần Chánh Tây Gia Lai (thôn Bình Giáo, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, chuyên ngành nghề chế biến mủ cao su) đến nhà máy làm việc.

Hình ảnh anh Rơ Mah J. vào trong khu vực máy xay mủ làm việc được camera ghi lại

Trong quá trình làm việc, anh Rơ Mah J. không may máy xay mủ cao su cuốn vào trong, dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công ty cổ phần Chánh Tây Gia Lai đã đến công an trình báo sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Bàu Cạn và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Camera ghi lại thời khắc xảy ra vụ việc

Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tới nhà chia buồn, thăm hỏi gia đình nạn nhân đồng thời hỗ trợ một phần tiền để gia đình tổ chức tang lễ.