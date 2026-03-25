CLIP: Người chồng đập phá xe taxi chở vợ giữa phố

Clip: Người chồng đập phá xe taxi chở vợ trên đường Trần Phú, phường B'lao Bảo Lộc. Clip: Phi Long

Ngày 25-3, Công an phường B'lao Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp nhận, xử lý vụ việc Lê Hoàng T. (22 tuổi, ngụ Phường B'Lao - Bảo Lộc) đập phá xe taxi trên đường Trần Phú.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, chị T.M. (vợ của T.) thuê taxi do anh N.T.L. (26 tuổi, ngụ phường 3 Bảo Lộc) điều khiển đến đón chở về nhà người thân. Thấy vậy nên T. điều khiển ô tô đuổi theo.

Hình ảnh chiếc xe taxi bị đập phá giữa đường Trần Phú. Ảnh cắt từ clip.

Khi đến đường Trần Phú, T. đuổi kịp và ép xe taxi của anh L. dừng lại giữa đường. Lúc này người chồng lấy ra một cây gậy sắt đập phá xe taxi, làm vỡ 5 tấm kính (1 kính chắn gió trước, 2 kính chắn gió bên tài xế, 1 kính chắn gió đuôi xe, 1 kính chắn gió phía trước bên phụ).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Phi Long

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng địa phương cũng nhanh chóng có mặt và làm việc với Lê Hoàng T..