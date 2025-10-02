Clip: Nín thở trước hình ảnh người đàn ông lao ra cứu em học sinh lớp 7 giữa dòng nước xiết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Clip: Nín thở trước hình ảnh người đàn ông lao ra cứu em học sinh lớp 7 giữa dòng nước xiết

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Phát hiện nam sinh lớp 7 bị nước lũ cuốn trôi, anh Trần Thế Anh ở Hà Tĩnh đã lao ra giữa dòng nước xiết cứu cháu bé lên bờ an toàn.

Clip ghi lại khoảnh khắc anh Thế Anh cứu bé trai bị nước lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh (Clip Khánh Toàn)

Chiều 2-10, ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, thông tin một người dân trên địa bàn xã này vừa dũng cảm lao ra dòng nước xiết cứu kịp thời một học sinh lớp 7.

Theo đó, trong lúc đạp xe qua đoạn đường thuộc chợ Đình, thôn Nam Thủy, cháu Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) không may bị rơi xuống khu vực nước sâu và bị lũ cuốn trôi.

Clip: Nín thở trước hình ảnh người đàn ông lao ra cứu em học sinh lớp 7 giữa dòng nước xiết- Ảnh 1.

Cháu Long được anh Thế Anh ứng cứu kịp thời

Phát hiện sự việc, anh Trần Thế Anh (SN 1984, ngụ xã Kim Hoa) đã lao xuống dòng nước lũ, cứu bé trai đưa vào bờ an toàn.

Được biết, gia đình anh Thế Anh có ki-ốt gần khu vực cháu bé gặp nạn, nên khi phát hiện sự việc, anh Thế Anh đã bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước lũ cứu sống cháu bé.

Ông Nam cũng cho biết sau sự việc, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Thế Anh.

"Chính quyền địa phương vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất về hành động dũng cảm nói trên. Chiều nay, xã đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với công dân Thế Anh", ông Nam nói.

Theo lãnh đạo xã Kim Hoa, sau bão số 10, nhiều khu vực trên địa bàn xã Kim Hoa bị nước lũ bủa vây, cô lập.

Clip: Nín thở trước hình ảnh người đàn ông lao ra cứu em học sinh lớp 7 giữa dòng nước xiết- Ảnh 2.

Anh Đ.Y được ứng cứu kịp thời khi đang chới với giữa dòng nước lũ.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 30-9, mưa lớn do ảnh hưởng của bão khiến nhiều khu vực tại xã Sơn Tiến bị ngập cục bộ. Thời điểm này, người dân phát hiện anh Đ.Y (ngụ thôn Tiến Thịnh, xã Sơn Tiến) bị rơi xuống dòng nước lũ nên đã hô hoán và cùng nhau tổ chức ứng cứu.

Ngay lúc đó, anh Nguyễn Thắng (ngụ xã Sơn Tiến) cùng hai người đàn ông khác đang chèo thuyền vượt qua đoạn đường bị ngập sâu để di chuyển về TP Hà Tĩnh. Nghe tiếng người dân hô hoán có người bị nạn, anh Thắng cùng nhóm bạn đi cùng lập tức quay thuyền lại, tiếp cận vị trí xảy ra sự việc và kịp thời cứu người đàn ông lên bờ.

Tin liên quan

VIDEO: Thót tim hình ảnh cảnh sát lao xuống dòng nước lũ giải cứu người dân

(NLĐO)- Để giải cứu người dân mắc kẹt, một chiến sĩ thuộc Công an Thanh Hóa cùng người dân đã lao xuống dòng nước lũ chảy xiết khiến nhiều người thót tim

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10

(NLĐO)- Mưa lũ gây ngập lụt khắp nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã căng dây ra dòng nước xiết, ngâm nước hàng giờ để cứu người

CLIP: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô giữa mưa bão

(NLĐO) - Mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi làm cây xanh tại Đà Nẵng đổ rạp, khiến 6 người bị mắc kẹt trong ô tô chờ giải cứu.

chính quyền địa phương phó chủ tịch khen thưởng đột xuất học sinh lớp 7
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo