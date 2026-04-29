Clip ô tô lao nhanh tông người phụ nữ ở TPHCM

Ngày 29-4, mạng xã hội chia sẻ clip ô tô lao nhanh tông trúng người phụ nữ đi bộ trên đường. Vụ việc gây khiếp vía nhiều người.

Sự việc được xác định xảy ra lúc 7 giờ 35 ngày 27-4 tại trước số 470 đường Trung An, ấp Bốn phú, xã Bình Mỹ, TPHCM.

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị N., 36 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, đẩy xe nôi, trên xe có một em bé cùng hai em bé khác đi bộ trên đường Trung An, hướng từ Tỉnh lộ 8 về hướng bờ kè sông Sài Gòn.

Lúc này, tài xế Nguyễn Quốc T., 55 tuổi, lái ô tô biển số TPHCM bất ngờ lao từ phía sau đến hất văng chị N. một đoạn dài.

Sau vụ việc, chị N. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.