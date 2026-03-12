HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Thót tim cảnh vỉa hè bất ngờ “ngoác miệng” khi xe máy vừa rời đi

B.Vân

(NLĐO) - Một đoạn clip ghi lại cảnh vỉa hè ở trung tâm TP Đà Nẵng bất ngờ sụp xuống khiến nhiều người không khỏi giật mình

Ngày 12-3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đoạn vỉa hè bất ngờ sụp xuống trước cửa một cửa hàng trên đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), thu hút sự chú ý vì tình huống nguy hiểm xảy ra trong tích tắc.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng giữa trưa cùng ngày, tại khu vực vỉa hè trước một ngôi nhà mặt tiền. Lúc này, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đang dắt xe máy rời khỏi vị trí đỗ trên vỉa hè.

Vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng bất ngờ sụp

Ngay sau khi bánh sau xe máy vừa chạy qua thì phần vỉa hè sụp xuống, tạo thành một hố vuông.

Theo ghi nhận, khu vực bị sụp lộ ra khoảng trống bên dưới với đất đá và vật liệu xây dựng, độ sâu ước khoảng gần 1 m, diện tích hơn 1 m². May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có người đứng tại vị trí này nên không gây thương vong.

Vỉa hè Đà Nẵng bất ngờ sụp xuống: Cảnh tượng Thót tim trong vài giây - Ảnh 1.

Hiện trường vỉa hè sụp ở đường Trưng Nữ Vương

Ngay sau đó, chủ nhà đã căng dây quanh khu vực để cảnh báo, hạn chế người dân đi lại gần vị trí vỉa hè bị sụp nhằm bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang cho kiểm tra, xử lý sự cố.

