Ngày 15-5, tại Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế (TP Cần Thơ), đại diện Báo Người Lao Động đã trao đợt 2 số tiền 145.954.756 đồng do bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Thành Công, học sinh lớp 9A5 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Tham dự có Ban Giám hiệu cùng thầy cô Trường THCS An Hòa 1, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cái Khế.

Trước đó, vào ngày 21-4, Báo Người Lao Động cũng đã trao đợt 1 là 50 triệu đồng để giúp em Công và gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo. Như vậy, sau 2 đợt, Báo Người Lao Động đã trao gần 196 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình nam sinh.

Trước đó, thông qua bạn học cùng khối với Công là em Đặng Lâm Đăng Khoa (lớp 9A3), phóng viên đã biết được hoàn cảnh của em Công - nhân vật trong bài viết "Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ" đăng trên Báo Người Lao Động. Hoàn cảnh của em khiến nhiều người xúc động khi bản thân mắc bệnh tiểu đường, loét dạ dày nhưng hằng ngày vẫn tranh thủ đi bán vé số sau giờ học để phụ giúp gia đình.

Mẹ của Công bị ung thư tử cung, sức khỏe yếu, phải nhập viện điều trị. Cha em bị tật ở chân, làm thuê bấp bênh nên kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Dù vậy, nhiều năm liền Công vẫn nỗ lực học tập và phụ giúp chăm sóc mẹ bệnh.

Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cái Khế, Ban Giám hiệu, phụ huynh, bạn bè đều rất quan tâm hoàn cảnh của Công

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, em Công xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động, bạn Đặng Lâm Đăng Khoa cùng đông đảo bạn đọc gần xa đã quan tâm, giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn nhất.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền đợt 2 gần 146 triệu đồng đến em Nguyễn Thành Công. Người bạn cùng khối với Công là bạn Đặng Lâm Đăng Khoa (thứ 3 từ phải sang)

"Em rất biết ơn Báo Người Lao Động và các cô chú nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình. Em cũng cảm ơn Bạn Đăng Khoa đã làm cầu nối chia sẻ về hoàn cảnh của em. Nhờ sự hỗ trợ này mà em có thêm động lực để tiếp tục đi học. Em vừa thi xong học kỳ II, kết quả khá tốt nên em rất vui. Sắp tới, em dự xét tuyển vào Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ để vừa học văn hóa, vừa học nghề, sau này có công việc ổn định để phụ giúp gia đình" – Công chia sẻ.

Sau khi nhận tiền, Công đã mở sổ tiết kiệm để trang trải việc học tập và cuộc sống sau này

Theo cô Đinh Thị Thúy Kiều, Hiệu trưởng Trường THCS An Hòa 1, Công là học sinh có nghị lực rất đáng quý. Dù gia đình khó khăn, bản thân mang bệnh nhưng em luôn cố gắng học tập, không than vãn hay bỏ cuộc.

"Nhà trường rất xúc động khi thấy bạn đọc Báo Người Lao Động chung tay hỗ trợ em. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập và vươn lên trong cuộc sống" – cô Kiều nhấn mạnh.

Vào ngày 21-4, đại diện Báo Người Lao Động đã trao số tiền 50 triệu đồng đến em Công và gia đình

Đối với số tiền gần 146 triệu đồng, em Công đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Theo Công, ngoài khoản hỗ trợ trên, phụ huynh trong trường cùng nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm còn trực tiếp đến trường và bệnh viện trao tặng em gần 250 triệu đồng. Số tiền này cũng đã được em gửi vào sổ tiết kiệm để trang trải việc học tập và cuộc sống sau này.

Bên cạnh đó, thông qua Báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã hỗ trợ viện phí cho gia đình Công khi mẹ em đang nằm điều trị tại đây.