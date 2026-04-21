Tính đến ngày 21-4, bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay ủng hộ em Nguyễn Thành Công – nam sinh lớp 9 bệnh tật, bán vé số ở TP Cần Thơ – với tổng số tiền 188 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để em vượt qua bệnh tật và tiếp tục con đường học tập.

CLIP: Đại diện Báo Người Lao Động trao tiền hỗ trợ đợt 1 cho em Nguyễn Thành Công cùng gia đình

Cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đại diện Báo Người Lao Động đã trao đợt 1 số tiền 50 triệu đồng đến em Công và gia đình. Số tiền còn lại dự kiến sẽ mở sổ tiết kiệm nhằm đảm bảo chi phí lâu dài cho việc học tập cũng như điều trị bệnh cho Công và chăm sóc sức khỏe cho mẹ em.

Chia sẻ khi nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc, Công không giấu được xúc động. Em cho biết sáng cùng ngày vừa hoàn thành 2 môn thi cuối kỳ 2. Khi hay tin được Báo Người Lao Động trao tiền, em càng thêm phấn chấn tinh thần. "Em sẽ cố gắng thi thật tốt những môn còn lại để không phụ lòng bạn đọc Báo Người Lao Động đã giúp đỡ. Sắp tới, em tập trung ôn luyện để bước vào kỳ thi lớp 10" - em Công thổ lộ.

Hoàn cảnh gia đình Công thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Mẹ em – bà Nguyễn Thị Hương (42 tuổi) – vừa trải qua ca phẫu thuật do ung thư, vết mổ đang lành nhưng cần thời gian điều trị lâu dài.

Đại diện Báo Người Lao Động, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cái Khế và Hiệu trưởng Trường THCS An Hòa 1, trao tiền hỗ trợ đợt 1 cho gia đình em Công

Trong khi đó, Công mắc bệnh tiểu đường và đang điều trị, nhận thuốc định kỳ tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Những tuần gần đây, do mẹ bệnh, 2 anh em Công phải nương nhờ bữa cơm từ chùa để duy trì cuộc sống hằng ngày. Dù vậy, em vẫn nỗ lực đến trường, không bỏ dở việc học giữa chừng.

Ông Trần Tiến Dũng (giữa), Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cái Khế, trao tiền hỗ trợ của phường cho gia đình em Công

Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cái Khế, ghi nhận sự đóng góp của Báo Người Lao Động đối với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Công.

"Địa phương sẽ trích quỹ "Vì người nghèo" để hỗ trợ kịp thời cho gia đình. Bên cạnh đó, chính quyền cam kết đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế cho cả nhà em Công theo đúng quy định để giảm bớt gánh nặng viện phí. Chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ cho Hội Phụ nữ phường tiếp tục theo sát, quan tâm và chăm sóc đời sống tinh thần cũng như vật chất của gia đình em Công" – ông Dũng nói.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm khám cho mẹ Công sau ca phẫu thuật

Công cho biết em rất vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Người Lao Động đã hỗ trợ

Ông Trần Công Tuấn, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực ĐBSCL, cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành và hỗ trợ gia đình em Công trong thời gian tới, đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, giúp em yên tâm học tập, điều trị bệnh và vươn lên trong cuộc sống.

Như đã đưa tin, em Nguyễn Thành Công (học sinh lớp 9A5, Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế, TP Cần Thơ), có hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo. Bản thân em bị bệnh tiểu đường và loét dạ dày, trong khi mẹ bị bệnh ung thư. Từ lúc 5 tuổi, Công đã cùng em trai theo mẹ đi bán vé số, còn cha bị tật ở chân cũng đi làm phụ hồ. Biến cố gia đình ập đến sau khi mẹ em mắc bệnh ung thư cách đây một tháng, khiến hoàn cảnh gia đình lâm vào bế tắc. Mọi đóng góp tiếp tục cho em Công xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Thành Công ở TP Cần Thơ".







