CLIP: Vựa rau lớn nhất Lâm Đồng xác xơ, nông dân mất tiền tỉ sau cơn "đại hồng thủy"

CLIP: Vườn rau xác xơ, nông dân thiệt hại tiền tỉ sau cơn lũ lịch sử ở Lâm Đồng
Hàng trăm ha nhà lưới, nhà kính trồng rau màu, hoa của người dân thôn Lạc Viên bị cơn "đại hồng thuỷ" đêm 19, rạng sáng 20-11 kéo sập
Khung sắt của nhà kính, nhà lưới bị cơn lũ "vò" lại và dồn đống, nằm xơ xác trên mặt đất mà trước đó là những vườn rau hoa xanh mướt của bà con xã D'ran. "Lũ lên nhanh lắm, vào là nó giật sập hết luôn, lúc đó chỉ biết chạy thôi chứ biết làm gì được" - nông dân Nguyễn Thanh Bền, ngụ thôn Lạc Viên, kể.
Khu nhà kính ươm cây giống công nghệ cao trước đó bây giờ xiêu vẹo ngã nghiêng, bên trong thay vì những dãy cây con xanh mướt giờ đây như một núi rác khổng lồ. "Bây giờ tiền đâu để làm lại đây, chỉ riêng việc dọn dẹp sửa chữa không biết đến Tết đã xong chưa" - chị Quyên than thở.
Theo thống kê ban đầu của xã D'ran, đợt mưa lũ vừa qua làm hàng ngàn ha nông nghiệp của xã bị ảnh hưởng, trong đó có 460 ha đất sản xuất rau của người dân bị hư hại hoàn toàn. Hàng loạt nhà kính, nhà lưới được đầu tư hàng trăm triệu đồng/ha bị nước cuốn gãy đổ, đất đai xói lở cần phải có nguồn đất đắp lại.
Khung cảnh xác xơ bên trong một nhà kính hàng ngàn m2 trồng hoa cúc bên cạnh vườn rau của chị Quyên và anh Minh, hoa và tất cả tài sản đã bị vùi lấp dưới đống hỗn độn.
"Chủ vườn hôm trước có vào, nhìn cảnh như thế thì mệt quá bỏ về luôn, không biết khi nào họ mới vào dọn dẹp" - chị Quyên chia sẻ.
