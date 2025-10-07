HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hơn 2.000 hộ dân, 56 trường hợp thiệt mạng do bão số 10 Bualoi đã được hỗ trợ khẩn cấp

B.T.V

(NLĐO) - Vingroup đã tiến hành khảo sát tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão số 10.

Sau gần 5 ngày khẩn trương triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, gần 600 cán bộ nhân viên Tập đoàn Vingroup đã tiến hành khảo sát tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão và mưa bão.

- Ảnh 1.

Nhân viên Vingroup trao tiền hỗ trợ cho gia đình có nhà bị tàn phá do bão số 10 Bualoi ở Nghệ An

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Quỹ Thiện Tâm đã mở rộng phạm vi hỗ trợ tới các nhóm đối tượng đặc biệt khó khăn, bao gồm: Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có thu nhập như đơn thân nuôi con nhỏ; người già neo đơn; Gia đình có người ốm đau bệnh tật hiểm nghèo; Trẻ mồ côi dưới 16 tuổi. Mức thiệt hại hư hỏng nhà tương đương 50% hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng hoặc gia đình có người tử vong do bão.

Gia đình có người bị nhiễm chất độc màu da cam thế hệ F1; Gia đình có người khuyết tật. Mức thiệt hại hư hỏng nhà tương đương 50% hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng hoặc gia đình có người tử vong do bão.

Sau khi mở rộng tiêu chí, Quỹ Thiện Tâm đã cử các đoàn công tác tiếp tục khảo sát tại 15 tỉnh thành, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Ninh Bình, Hưng Yên và Hải Phòng.

Dù địa bàn bị thiệt hại trải rộng, giao thông chia cắt, nhưng nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của gần 600 cán bộ, nhân viên Vingroup tình nguyện tham gia khảo sát, công tác thống kê, xác minh và chuyển tiền hỗ trợ vẫn được triển khai liên tục, chính xác và kịp thời. Trung bình mỗi ngày, Quỹ Thiện Tâm rà soát và trình duyệt hơn 1.300 hộ dân để chi trả hỗ trợ, đồng thời tiếp tục cập nhật danh sách các trường hợp cần cứu trợ bổ sung.

Hiện nay, cùng với sự hỗ trợ thông tin từ người dân các địa phương, Quỹ Thiện Tâm đã huy động lực lượng tới các vùng tâm bão trọng điểm như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, đồng thời mở rộng sang các tỉnh miền núi phía Bắc để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân.

Ông Lý Minh Tuấn (Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup) đang trên đường cứu trợ, chia sẻ: "Bằng tất cả sự nỗ lực, cố gắng; với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Quỹ Thiện tâm rà soát các tỉnh, các địa phương, ghi nhận và lập tức hỗ trợ các trường hợp, các gia đình gặp thiệt hại bởi bão số 10 Bualoi. Cá biệt có những tỉnh đã hoàn thành xong việc cứu trợ như Quảng Trị nhưng chúng tôi vẫn rà soát lại để đảm bảo mọi người đều được giúp đỡ, bao gồm các đối tượng mở rộng. Thời điểm này, bão số 11 đang tiến sát vào bờ biển nước ta sẽ gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở, khó chồng khó nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, rẽ mưa, vượt bão để sát cánh cùng bà con trong công cuộc khắc phục hậu quả sau bão".

Những hình ảnh cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup khảo sát, trực tiếp hỗ trợ các hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão:

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.


- Ảnh 7.


- Ảnh 8.

bão số 10 tập đoàn vingroup bão số 10 bualoi
