Có CĐV Anh hả hê khi tiền đạo Isak của Liverpool bị “nghiệp quật”

Liverpool chính thức lên tiếng xác nhận tân binh đắt giá Isak vừa trải qua ca phẫu thuật gãy xương mác - phần xương nhỏ nằm phía ngoài cẳng chân.

Ca phẫu thuật được đánh giá thành công, song cộng với tổn thương mắt cá chân khiến tiền đạo người Thụy Điển phải dưỡng thương trong thời gian lên tới "vài tháng".

Tiền đạo 26 tuổi dính chấn thương khi ghi bàn mở tỉ số cho Liverpool ở trận thắng Tottenham 2-1 trong khuôn khổ vòng 17 Ngoại hạng Anh hôm 21-12 (giờ Hà Nội).

Tiền đạo Alexander Isak tập tễnh rời sân trong trận Liverpool thắng Tottenham 2-1 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Liverpool FC

Từng "nổi loạn", công khai chỉ trích đội bóng chủ quản Newcastle để kiếm cớ tới Liverpool hồi tháng 8. Sau đó, dù được "Chích choè" giải phóng hợp đồng và cập bến Anfield với mức giá lên tới 130 triệu bảng, song Isak lại không thể hiện được nhiều điều ở đội bóng mới.

Thống kê cho thấy sau 10 lần ra sân tại giải đấu cao nhất nước Anh, tiền đạo quốc tịch Thụy Điển này mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn, hoàn toàn trái ngược hình ảnh sắc bén anh từng thể hiện tại St James’ Park.

Với những màn trình diễn mờ nhạt, cộng mức giá kỷ lục cùng việc từng "nổi loạn" đã biến Isak trở thành tâm điểm chỉ trích. Thậm chí, trên mạng xã hội, không ít ý kiến hả hê (có lẽ từ cổ động viên Newcastle) cho rằng đây là "nghiệp quật" với một ngôi sao chọn con đường ồn ào thay vì tập trung chuyên môn.

"Chấn thương cùng phong độ kém cỏi, hoàn toàn trái ngược lúc còn khoác áo Newcastle, cho thấy anh ta đang bị ‘nghiệp quật’" – tờ SunSport dẫn bình luận của một cổ động viên.

Tình trạng của Isak còn đẩy nhà đương kim vô địch Liverpool vào thế khó khi đang thiếu vắng nhiều nhân sự, chẳng hạn tiền đạo Mohamed Salah hiện trở về khoác áo tuyển Ai Cập dự Cúp bóng đá châu Phi.

Thực tế, Liverpool sắp bước vào loạt trận căng thẳng với Arsenal ở Ngoại hạng Anh, rồi 2 trận cuối vòng bảng Champions League gặp Marseille và Qarabag.

Vì thế, chấn thương của tiền đạo người Thụy Điển cũng có thể buộc Liverpool quay lại thị trường chuyển nhượng mùa đông.

Hiện những cái tên như Franculino Dju (CLB Midtjylland của Đan Mạch) hay Antoine Semenyo (Bournemouth, Anh) đã được "Lữ đoàn đỏ" đưa vào tầm ngắm.



