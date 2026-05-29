Moise Kouame gửi lời cảm ơn Alcaraz, nguồn cảm hứng cho câu chuyện cổ tích ở Roland Garros

Moise Kouame tiếp tục gây chấn động Roland Garros 2026 khi giành vé vào vòng 3 sau màn marathon kéo dài gần 5 giờ trước Adolfo Daniel Vallejo.

Tay vợt người Pháp 17 tuổi thắng 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6(8), qua đó trở thành tay vợt nam trẻ nhất vào vòng 3 một giải Grand Slam kể từ Rafael Nadal tại Wimbledon 2003.

Trong lần đầu dự Grand Slam, Kouame đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình trên sân đất nện Paris. Sau khi loại cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic ở vòng đầu, tài năng trẻ người Pháp tiếp tục khiến khán giả Suzanne-Lenglen bùng nổ với trận đấu 5 set đầy cảm xúc trước Vallejo.

Kịch tính được đẩy lên cao ở set quyết định khi Kouame bị dẫn 3-5 và đối mặt nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, tay vợt sinh năm 2009 không buông xuôi.

Sau trận, anh tiết lộ nguồn cảm hứng đến từ Carlos Alcaraz và tinh thần “believing” (luôn tin tưởng).

"Bạn biết đấy, năm ngoái tôi đã xem một trận chung kết nơi Carlos Alcaraz cứu được ba điểm match point và anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ ngừng tin tưởng và hôm nay, khi tôi đang bị dẫn 5-3 ở set 5, tôi không bao giờ ngừng tin tưởng, và đó là nhờ anh ấy” Kouame chia sẻ.

Chính niềm tin ấy giúp hiện tượng quần vợt Pháp tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tay vợt hạng 71 thế giới. Kouame tung ra tới 67 cú winner, cứu nhiều thời khắc khó khăn trước khi khép lại trận đấu bằng loạt tie-break nghẹt thở.

Chiến thắng này cũng đưa Kouame vào danh sách 5 tay vợt trẻ nhất trong kỷ nguyên Mở từng vào vòng 3 Roland Garros, đồng thời tăng 108 bậc lên hạng 210 ATP Live Rankings. Ở vòng tiếp theo, tay vợt 17 tuổi sẽ chạm trán Alejandro Tabilo.

