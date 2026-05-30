Djokovic cáu gắt với máy quay trong trận thua trước thần đồng Brazil tại Roland Garros

Quốc An

(NLĐO) - Trước khi bị Joao Fonseca ngược dòng thắng 3-2, Djokovic đã có nhừng lời cáu gắt về phía truyền hình khi đang dẫn trước sau 2 set đầu.

Novak Djokovic đã không giấu được sự khó chịu với ê-kíp truyền hình giữa trận đấu ở vòng ba Roland Garros 2026, trước khi nhận thất bại ngược đầy cay đắng trước tài năng trẻ Joao Fonseca.

Trong cuộc so tài diễn ra tối 29-5 trên sân Philippe-Chatrier, Djokovic đã nổi nóng khi một máy quay đã đến quá gần khu vực ghế nghỉ của anh. Tay vợt người Serbia bức xúc: "Anh có thể đứng gần mặt tôi hơn nữa không? Làm ơn lùi ra một chút".

Sự việc xảy ra khi Djokovic vừa dẫn trước hai set, giữa đợt nắng nóng tại Paris với nhiệt độ vượt 30 độ C. Trong trận đấu này, tay vợt 39 tuổi liên tục phải dùng túi đá để hạ nhiệt.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn 2-0 là không đủ để giúp Djokovic khép lại trận đấu. Hạt giống số 28 Joao Fonseca vùng lên mạnh mẽ, thắng liền ba set sau để tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với tỉ số 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 sau gần 5 giờ thi đấu.

Djokovic cáu gắt với máy quay trong trận thua trước thần đồng Brazil tại Roland Garros - Ảnh 1.

Ở thời điểm đầu ván quyết định, Djokovic thậm chí đã nôn ngay trên mặt sân đất nện vì kiệt sức. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục thi đấu đến những điểm cuối cùng.

Fonseca kết thúc trận đấu bằng ba cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp, qua đó loại chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam. Sau trận, hai tay vợt ôm nhau bên lưới, còn Djokovic nhận được những tràng pháo tay đứng từ khán giả trước khi rời sân.

Phát biểu sau chiến thắng lớn nhất sự nghiệp, Fonseca gọi Djokovic là thần tượng và gửi lời cảm ơn đến cựu số 1 thế giới.

Tay vợt 19 tuổi cũng trở thành người thứ hai trong lịch sử Roland Garros đánh bại Djokovic sau khi bị dẫn trước hai ván. Trước đó, chỉ có Jurgen Melzer làm được điều tương tự tại Roland Garros 2010.

Sinner và Nadal: Khác biệt giữa một nhà vô địch và một huyền thoại

(NLĐO) - Sinner đã làm được điều mà nhiều người từng nghĩ chỉ Rafael Nadal mới đủ sức vô địch cả Monte Carlo, Madrid và Rome trong cùng một mùa sân đất nện.

Moise Kouame gửi lời cảm ơn Alcaraz, nguồn cảm hứng cho câu chuyện cổ tích ở Roland Garros

(NLĐO) - Tay vợt trẻ người Pháp Moise Kouame đã tiến vào vòng 3 Roland Garros và chia sẻ Alcaraz là động lực giúp anh viết nên câu chuyện cổ tích này.

Tay vợt 17 tuổi, Moise Kouame viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Roland Garros sau 5 set đấu

(NLĐO) - Moise Kouame vượt qua vòng 2 Roland Garros sau 5 set đấu căng thẳng, điền tên vào danh sách 5 tay vợt trẻ nhất kỷ nguyên mở vào đến vòng 3 giải đấu.

