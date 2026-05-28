Tay vợt 17 tuổi, Moise Kouame viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Roland Garros sau 5 set đấu

Moise Kouame tiếp tục tạo nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026 khi giành vé vào vòng 3 sau màn marathon kéo dài 5 set trước tay vợt 22 tuổi, Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay, hạng 77 ATP.

Trong trận đấu tối 28-5, tay vợt người Pháp mới 17 tuổi đánh bại đối thủ Paraguay với tỉ số 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6(8) trong trận đấu kéo dài gần 5 giờ dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của Paris.

Kouame khởi đầu đầy ấn tượng khi thắng liền hai set đầu và tưởng như trận đấu sẽ sớm khép lại thì Vallejo vùng lên mạnh mẽ để đưa cuộc so tài về thế cân bằng 2-2. Ở set quyết định, tài năng trẻ nước Pháp thậm chí đứng trước nguy cơ bị loại khi bị dẫn trước 2-5.

Dẫu vậy, Kouame đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường đáng kinh ngạc. Tay vợt 17 tuổi liên tiếp cứu nguy trước khi thắng nghẹt thở ở loạt super tie-break để hoàn tất màn ngược dòng cảm xúc.

Ngay sau điểm số quyết định, Kouame ngã vật xuống sân trong trạng thái kiệt sức và dường như không tin nổi kỳ tích của bản thân khi được đi tiếp. Chiến thắng này giúp anh trở thành tay vợt nam trẻ thứ 5 trong Kỷ nguyên Mở góp mặt ở vòng 3 Roland Garros.

Roland Garros năm nay cũng là lần đầu tiên Kouame tham dự một giải Grand Slam. Hành trình kỳ diệu của tay vợt trẻ người Pháp sẽ tiếp tục với thử thách mang tên Alejandro Tabilo, người đàn anh gần gấp đôi số tuổi của tay vợt trẻ trong vòng đấu kế tiếp.

Trong khi đó, ở khung giờ tương tự, hạt giống số 1, Sinner đã gục ngã sau 5 set đấu vì thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng đến thể lực của tay vợt người Ý. Bên cạnh đó, Learner Tien đã tiến vào vòng 3 cũng sau 5 set đấu.