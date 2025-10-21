Cô gái 29 tuổi "bỏ quên" dụng cụ y tế trong bụng 1 năm rưỡi

BS Tô Thanh Phát, Khoa Ngoại niệu - Ghép thận-Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết các bác sĩ tại khoa mới tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân P.T.T.Q (29 tuổi) nhập viện với tình trạng đau hông lưng, sốt và tiểu đục.

Thông JJ sau khi lấy ra khỏi người bệnh

Chị Q. cho biết cách đây 1 năm rưỡi, chị được tán sỏi nội soi và đặt ống thông JJ hai bên ở một bệnh viện tuyến dưới. Mặc dù, bác sĩ điều trị dặn dò cẩn thận tái khám đúng hẹn để rút thông JJ nhưng do bận công việc nên chị quên không tái khám theo hẹn.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ kiểm tra phát hiện sỏi ở thận bám vào đầu trên của ống thông JJ nằm trong người bệnh nhân nên tiến hành phẫu thuật nội soi lấy ra. Sau mổ, sức khỏe chị Q. ổn định và được xuất viện.

BS Phát cho biết thông JJ (còn gọi là ống thông niệu quản đôi chữ J) là dụng cụ bằng nhựa dẻo, có hai đầu cong hình chữ J đặt trong niệu quản ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái) để dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang.

Thông JJ có loại ngắn hạn (tối đa 3 tháng) và loại dài hạn (tối đa 12 tháng). Các chỉ định khi đặt JJ thường gặp gồm: Sỏi thận hoặc niệu quản gây tắc nghẽn, hẹp niệu quản, sau phẫu thuật tán sỏi hay các phẫu thuật đường tiết niệu, đặt dự phòng trước các phẫu thuật vùng chậu và sản khoa...

Thông thường, các ống thông JJ này sẽ được rút sau 2 - 4 tuần trừ một số trường hợp cần lưu lâu hơn tùy theo các chỉ định lúc đặt cũng như chất liệu thông JJ. Những trường hợp người bệnh không đến rút thông JJ theo hẹn dễ gặp các biến chứng như tiểu nhiều lần (50-60%), tiểu gấp (57-60%), tiểu khó (40%), đau hông lưng (19-32%), tiểu máu (25%). Đặc biệt, sỏi bám vào thông nếu để quá lâu (3–6 tháng)…

Bác sĩ khuyến cáo sau khi đặt thông JJ, người bệnh cần uống nhiều nước (2–3 lít/ngày) để hạn chế lắng đọng muối khoáng. Khi có các triệu chứng bất thường cần đi khám bác sĩ tiết niệu ngay. Thông JJ chỉ là biện pháp tạm thời, không thể để vĩnh viễn trong cơ thể.

"Trường hợp người bệnh bỏ quên thông JJ trên là lời nhắc nhở quan trọng cho tất cả người bệnh. Sau khi đặt thông JJ, hãy tuân thủ tái khám đúng lịch và chủ động liên hệ bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường. Việc rút hoặc thay thông đúng thời hạn sẽ giúp phòng tránh biến chứng nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho sức khỏe của người bệnh" - BS Phát nhấn mạnh